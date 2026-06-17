Tokat'ta Akzambak Üretimi Ekonomiyi Canlandırıyor - Son Dakika
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Tokat'ta Akzambak Üretimi Ekonomiyi Canlandırıyor

Tokat\'ta Akzambak Üretimi Ekonomiyi Canlandırıyor
17.06.2026 11:01
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Akzambak, yüksek katma değerli ürünlerle Tokatlı üreticilere önemli gelir sağlıyor.

Tokat'ta üretimi yaygınlaşan akzambak, kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılmasıyla dikkat çekerken; litresi 5 bin Euro'yu aşan yağı ve yüksek katma değeriyle üreticisine önemli gelir sağlıyor.

Tokat'ta üretimi giderek yaygınlaşan ve yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken akzambak, kozmetikten sağlık ürünlerine kadar birçok alanda değerlendirilirken üreticisine de önemli gelir sağlıyor. Bilimsel adı 'Lilium candidum' olan ve beyaz çiçekleriyle dikkat çeken akzambak, Tokat'ta hem süs bitkisi hem de katma değerli tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Üreticiler tarafından özenle yetiştirilen bitki; yağ, kolonya, sabun, parfüm ve çeşitli kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılıyor.

Akzambakların babasından kendisine miras kaldığını belirten üretici Erdi Can Aydemir, geçen yıl eylül ayında 300 bin adet akzambak soğanı diktiklerini söyledi. Haziran ayında hasada başladıklarını ifade eden Aydemir, "Babam vefat ettikten sonra biz devraldık. Geçen sene dokuzuncu ayda 300 bin adet akzambak soğanını diktik. Bu yılın haziran ayında da hasadına başladık. Bunları toplayacağız, distilasyon yapacağız ve kurutacağız. Distilasyon yaptığımız çiçeğin özlerinden sabun, kolonya, parfüm üretiyoruz. Güzellik merkezlerinde kullanılan ürünlere dönüşerek insanlara fayda sağlıyor" dedi.

"Çok güzel gelir kaynağı sağlamaktadır"

Akzambağın yalnızca kozmetik alanında değil, farklı şekillerde de değerlendirildiğini belirten Aydemir, yapraklarının kurutularak çay olarak tüketildiğini söyledi. Aydemir, "Yapraklarını kurutarak çayını yapıyoruz. Bu çayın baş ağrısı, migren ağrısı ve böbrek taşlarına iyi geldiği söyleniyor. Katma değer kattığımız zaman çok güzel gelir kaynağı sağlamaktadır" diye konuştu.

"1 litre akzambak yağı 5 bin Euro"

Akzambağın ekonomik değerine dikkat çeken Aydemir, yaş çiçeğin kilogram fiyatının yaklaşık bin lira olduğunu belirterek, "Kuru çiçeğin fiyatı ise 2 bin 500 lira seviyelerinde. Yaklaşık 11 kilogram yaş çiçekten 1 kilogram kuru çay elde ediliyor. Yağ olarak da kullanılmaktadır. Bir litresinin fiyatı 5 bin Euro'nun üzerine çıktı. Genelde kozmetik alanında, parfüm ve güzellik kremlerinde kullanılmaktadır. Yaklaşık 700 kilogram çiçekten de 1 litre yağ çıkıyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta Akzambak Üretimi Ekonomiyi Canlandırıyor - Son Dakika

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