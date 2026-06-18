Aspendos'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu - Son Dakika
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Aspendos'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu

Aspendos\'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu
18.06.2026 10:58  Güncelleme: 11:00
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Antalya Aspendos antik kentindeki kazılarda, Roma Dönemi'ne ait nadir bir Nehir Tanrısı betimlemesi bulundu. Mozaiğin merkezinde Eurymedon Nehri'ni simgeleyen Genç Eurymedon figürü yer alıyor.

Aspendos'ta gün yüzüne çıkarılan mozaikte, kente hayat veren Eurymedon Nehri genç bir tanrı figürüyle tasvir edildi. Uzmanlar, keşfin Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatının anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtiyor.

Aspendos'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu

TİYATRO CADDESİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KEŞİF

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda yürütülen çalışmalarda, meydan ile doğu sur duvarları arasında yaklaşık 6'ya 25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı.

İlk değerlendirmelere göre yapının, milattan sonra 3'üncü yüzyılın başlarında havuz olarak inşa edildiği belirlendi. Şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6'ya 7,50 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin, henüz kazılmamış alanlarda da devam ettiği tespit edildi.

Uzmanlar, yapının milattan sonra 262 yılında meydana gelen depremin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara dönüştürüldüğünü değerlendiriyor.

Aspendos'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu

MOZAİĞİN MERKEZİNDE GENÇ EURYMEDON FİGÜRÜ YER ALIYOR

Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden oluşurken, ikinci panoda figüratif bir kompozisyon yer alıyor. İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda söz konusu figürün, Aspendos'a hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen "Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon" olduğu değerlendiriliyor.

SAZ YAPRAKLARI, AMPHORA VE BALIKLARLA TASVİR EDİLDİ

Mozaiğin merkezindeki Nehir Tanrısı figürü, başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Doğanın bereketini ve suyun yaşam veren gücünü simgeleyecek şekilde, içinden su akan bir amphoraya yaslanmış halde tasvir edilen figüre nehir içerisinde karşılıklı yüzen balıklar eşlik ediyor.

Kompozisyonu tamamlayan balık figürleri sahneye hareket kazandırırken, su dünyasının zenginliğini de gözler önüne seriyor. Uzmanlar, mozaiğin hem bilimsel hem de kültürel açıdan büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Aspendos'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu

ROMA DÖNEMİ MOZAİK SANATINA IŞIK TUTACAK

Keşfin, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli veriler sunduğu ifade edildi. Özellikle nehir tanrısı betimlemelerinin mozaik sanatında oldukça nadir görülmesi, eserin değerini daha da artırıyor.

Aspendos'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfi gün yüzüne çıkardık. Tiyatro Caddesi'nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde, kente hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen 'Genç Eurymedon' tasviri yer alıyor. Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleşen bu kompozisyon; suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıtıyor. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve yüksek işçilik kalitesiyle dikkat çeken eser, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan nehir tanrısı betimlemelerinden biri olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. Bu keşif, yalnızca Aspendos'un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor; Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler de sunuyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün değerli uzmanlarına, kazı ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aspendos'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Aspendos'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu - Son Dakika

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