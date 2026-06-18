Dün gece Ronaldo'yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. ABD'nin Houston kentinde oynanan mücadelede Portekiz, Joao Neves'in 6. dakikada attığı golle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Demokratik Kongo, ilk yarının uzatma dakikalarında Yoane Wissa'nın golüyle skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

RONALDO BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, mücadele boyunca etkili bir görüntü ortaya koyamadı. Portekiz'in hücum organizasyonlarında beklenen katkıyı veremeyen yıldız futbolcu, maç sonunda eleştirilerin hedefindeki isimlerden biri oldu.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Portekiz'in sürpriz puan kaybının ardından birçok futbolsever Ronaldo'nun performansını eleştirdi. Yıldız futbolcunun ilerleyen yaşına dikkat çeken yorumlarda, "Artık bırak, zorlama", "Eskisi gibi değilsin", "Portekiz'in yeni isimlere ihtiyacı var" şeklindeki değerlendirmeler öne çıktı. Bazı taraftarlar ise Ronaldo'nun sahadaki liderliği ve tecrübesinin hâlâ önemli olduğunu savunarak eleştirilere karşı çıktı.

DEMOKRATİK KONGO TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Demokratik Kongo, elde ettiği beraberlikle Dünya Kupaları tarihindeki ilk puanını aldı. Turnuvaya sürpriz bir sonuçla başlayan Afrika temsilcisi, Portekiz karşısında aldığı puanla ülke futbol tarihine geçti.

GÖZLER SONRAKİ MAÇLARDA

K Grubu'nda ilk haftayı birer puanla kapatan iki takım da gözünü ikinci maçlara çevirdi. Özellikle Portekiz'de alınan beraberliğin ardından gözler yeniden Cristiano Ronaldo'nun performansına çevrilmiş durumda.