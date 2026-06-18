Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir Türk restoranı sahibinin 68 yaşındaki kadına yönelik şiddeti büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası işletme mühürlenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Odessa'nın en işlek noktalarından biri olan Deribasovskaya Caddesi'nde bulunan "Turkuaz" adlı restoranda meydana geldi. İddiaya göre 68 yaşındaki kadın, restoranın yan tarafındaki inşaat çalışmalarından kaynaklanan gürültü nedeniyle elektrik bağlantısını kesti.

Bunun üzerine restoran sahibi olduğu belirtilen kişi ile kadın arasında tartışma çıktı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Ortaya çıkan görüntülerde saldırganın yaşlı kadını defalarca ittiği, darbettiği ve saçından tutarak sürüklediği görüldü. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen saldırganın öfkeli tavrını sürdürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olay kısa sürede gündem oldu.

RESTORAN MÜHÜRLENDİ

Yerel kaynaklara göre, olayın ardından Deribasovskaya Caddesi'nde faaliyet gösteren "Turkuaz" isimli işletme mühürlenerek kapatıldı. Polis ekipleri saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, olayın tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.