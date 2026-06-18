Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü

18.06.2026 07:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir Türk restoranı sahibinin 68 yaşındaki kadını darbettiği görüntüler büyük tepki topladı. Görüntülerde yaşlı kadını yumruklayan, yere düşüren ve saçından sürükleyen saldırganın, kadının restoranın yanındaki inşaat gürültüsünden şikayet ederek elektriği kesmesi üzerine öfkelendiği öne sürüldü. Olayın ardından "Turkuaz" adlı restoran mühürlenerek kapatılırken, polis soruşturma başlattı.

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir Türk restoranı sahibinin 68 yaşındaki kadına yönelik şiddeti büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası işletme mühürlenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Odessa'nın en işlek noktalarından biri olan Deribasovskaya Caddesi'nde bulunan "Turkuaz" adlı restoranda meydana geldi. İddiaya göre 68 yaşındaki kadın, restoranın yan tarafındaki inşaat çalışmalarından kaynaklanan gürültü nedeniyle elektrik bağlantısını kesti.

Bunun üzerine restoran sahibi olduğu belirtilen kişi ile kadın arasında tartışma çıktı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Ortaya çıkan görüntülerde saldırganın yaşlı kadını defalarca ittiği, darbettiği ve saçından tutarak sürüklediği görüldü. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen saldırganın öfkeli tavrını sürdürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olay kısa sürede gündem oldu.

RESTORAN MÜHÜRLENDİ

Yerel kaynaklara göre, olayın ardından Deribasovskaya Caddesi'nde faaliyet gösteren "Turkuaz" isimli işletme mühürlenerek kapatıldı.  Polis ekipleri saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, olayın tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.

Ukrayna, İnşaat, Odessa, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da Salep Hasadı Devam Ediyor Kastamonu'da Salep Hasadı Devam Ediyor
Dünya Kupası’nda Messi tartışması Rakibinin bacağına bastı, faul bile çalmadı Dünya Kupası'nda Messi tartışması! Rakibinin bacağına bastı, faul bile çalmadı
TÜPRAŞ, İSO 500’de Zirveyi Korudu TÜPRAŞ, İSO 500'de Zirveyi Korudu
32 suç örgütüne eş zamanlı baskın Banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı 32 suç örgütüne eş zamanlı baskın! Banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı
Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!
Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray’a dikti İki yıldız için harekete geçti Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldız için harekete geçti
Erzurum’da ’baykuş kelebek’ görüntülendi Erzurum'da 'baykuş kelebek' görüntülendi

07:17
Okul katliamında şok detay 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
06:13
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi
03:48
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı! İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde
02:50
6 gollü düelloda kazanan İngiltere
6 gollü düelloda kazanan İngiltere
01:17
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
01:09
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler
Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
22:23
Polis memuru ailesine “Sizleri seviyorum“ notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi
Polis memuru ailesine "Sizleri seviyorum" notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi
22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 08:39:31. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.