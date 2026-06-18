Ronaldo\'ya bir şok da tribünden! Demokratik Kongolular hiç acımadı bile

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk hafta maçında Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Houston Stadı'nda oynanan mücadelede Portekiz, Joao Neves'in 6. dakikadaki golüyle öne geçerken Demokratik Kongo, Yoane Wissa'nın 45+5. dakikada kaydettiği golle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

RONALDO ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Mücadelede beklenen etkiyi gösteremeyen Cristiano Ronaldo, maçın ardından eleştirilerin odağındaki isimlerden biri oldu. Portekiz'in galibiyeti alamamasının ardından birçok futbolsever, yıldız oyuncunun performansını sorgulayan yorumlarda bulundu.

TRİBÜNLERDEN "MESSI" SESLERİ YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ardından Demokratik Kongo taraftarlarının Cristiano Ronaldo'ya yönelik tezahüratları dikkat çekti. Tribünlerde bulunan taraftarlar, Portekizli yıldıza "Messi, Messi" şeklinde tezahürat yaparak göndermede bulundu. O anlar kısa sürede maçın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.

DEMOKRATİK KONGO TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Demokratik Kongo, Portekiz karşısında aldığı beraberlikle Dünya Kupaları tarihindeki ilk puanını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Afrika temsilcisi, grubun favorilerinden biri olarak gösterilen Portekiz karşısında aldığı puanla turnuvaya sürpriz bir başlangıç yaptı.