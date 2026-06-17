Şanlıurfa'da Yangın: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yangın: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

17.06.2026 11:38
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Şanlıurfa'da 10 katlı binada çıkan yangın, karton kutuların tutuşmasıyla başladı. 33 milyon TL zarar.

Şanlurfa'da 10 katlı binada çıkan ve iş yeriyle birlikte 8 dairede yaklaşık 33 milyon TL'lik zarara yol açan yangına neden olduğu değerlendirilen karton kutuların tutuştuğu anların, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

YANGIN; YAKLAŞIK 4 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Kentte, 10 katlı Beyaz İnci Sitesi'nin zemin katındaki inşaat ve yapı malzemeleri satılan iş yerinde, geçen pazar günü yangın çıktı. Hafta sonu nedeniyle kapalı olan, içerisinde boya ve dekorasyon malzemelerinin bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, büyüdü. Yoğun duman binaya dolarken, alevler de üst katlara sıçradı. Dairelerde oturanlar, kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında itfaiye araçlarının yetersiz kalması üzerine polis ve jandarmaya ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle yangın söndürüldü. Yangında 1'i itfaiye personeli, toplam 7 kişi dumandan etkilendi.

YANGININ NEDENİNİN SİGARA İZMARİTİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise yangının başlama anı yer alıyor. Kısa sürede tutuşan karton kutular nedeniyle çıktığı belirtilen yangının, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü görülüyor. Yapılan ilk incelemelerde, yangının çıkış nedeninin sigara izmaritinden kaynaklı olabileceği üzerinde de duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

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