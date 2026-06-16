Daha 25 yaşındaydı! Motosiklet sürücüsünün can verdiği kaza kamerada

Mersin’in Tarsus ilçesinde, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 26 yaşındaki Ömer Kurttaş, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Yürekleri yakan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Feci kaza, öğleden sonra saat 13.50 sıralarında Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kurttaş idaresindeki motosiklet, caddede seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelmekte olan kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle genç sürücü motosiklet üzerinden fırlayarak acı içinde yola savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, ağır yaralanan Ömer Kurttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.