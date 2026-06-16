Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir\'in Avrupa\'daki rakipleri belli oluyor
16.06.2026 16:11
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2. eleme turu kura çekimleri, 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Gornik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri ise şöyle:

Braga (Portekiz), Olimpiakos (Yunanistan), Midtjylland veya Kopenhag (Danimarka), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Karabağ (Azerbaycan), Maccabi (İsrail), Anderlecht (Belçika), Pafos (Kıbrıs), Rangers veya Celtic (İskoçya).

Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

RAMS BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Eleme turu galipleri: Başakşehir turnuvaya 2. eleme turundan başlayacağı için, muhtemel rakiplerinin büyük bir bölümü turnuvanın 1. eleme turunda karşı karşıya gelecek düşük katsayılı takımların kazananları olacaktır.

Doğrudan 2. turda eşleşebileceği seribaşı olmayan takımlar: FC Astana (Kazakistan), HJK Helsinki (Finlandiya), Zrinjski Mostar (Bosna Hersek), RFS (Letonya), Zalgiris Vilnius (Litvanya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Brann (Norveç)

Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    bjkyi hepsi eler kesin.yanlız uefa neden bunları erken başlatıp cinconu eylülde başlatıyor.yapı oradadmı var arkadaş.nedir bu adaletsizlik 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor - Son Dakika
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