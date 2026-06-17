Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu - Son Dakika
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Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

17.06.2026 11:54
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Sosyal medyada bir genç kızın babasına yönelttiği "Beni seviyor musun?" sorusuyla başlayan diyalog büyük bir ahlak ve saygı tartışmasına dönüştü. Kızının sorusuna "Hiçbirinizi sevmiyorum, babanın yanında böyle Tarzan gibi durulmaz, sizde o ahlak yok" yanıtını veren babanın görüntüsü, izleyenleri ikiye böldü.

Sosyal medyada paylaşılan bir baba-kız diyaloğu, aile içi ilişkiler, saygı kavramı ve ahlak anlayışı üzerine yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Genç bir kadının babasıyla olan konuşmasını kayda aldığı görüntüler, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım alarak platformların en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"BENİ SEVİYOR MUSUN?" SORUSUNA BEKLENMEDİK YANIT

Görüntülerde babasının yanına giden genç kadın, aralarındaki bağı anlamak adına "Beni seviyor musun, en çok hangi kızını seviyorsun?" sorularını yöneltti. Kızından gelen bu sevgi dolu soruya babanın verdiği "Hiçbirinizi sevmiyorum" yanıtı ise hem odada hem de videoyu izleyenlerde şok etkisi yarattı.

"BABANIN YANINDA BÖYLE TARZAN GİBİ DURULMAZ"

Kızının şaşkınlıkla "Neden?" diye sorması üzerine babanın gösterdiği gerekçe, sosyal medyadaki tartışmanın asıl odak noktası oldu. Kızlarının davranış ve giyim tarzını eleştiren baba, şu ifadeleri kullandı: "Huylarınızı sevmiyorum. Babanın yanında böyle Tarzan gibi durulmaz. Bu bir saygıdır. Ama sizde o ahlak yok."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede viral olan video, kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı babanın haklı olduğunu, aile içinde ebeveynlere karşı belli bir saygı ve edep sınırı olması gerektiğini savunarak babaya destek verdi. Buna karşılık diğer bir kısım kullanıcı ise babanın üslubunun çok sert ve kırıcı olduğunu, evlatlara karşı sevginin şarta bağlanamayacağını ve "ahlak" eleştirisinin bu şekilde yapılmaması gerektiğini belirterek genç kadına destek çıktı.

Güncel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    helal olsun adama 0 0 Yanıtla
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