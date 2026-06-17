Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Küresel piyasaların kilitlendiği tarihi Federal Rezerv (Fed) toplantısı geldi çattı. Altın fiyatları, kritik kararın açıklanacağı çarşamba gününe yükseliş serisini beşinci güne taşıyarak başladı. ABD ile İran arasındaki geçici barış anlaşmasının enflasyon baskısını azaltması altını desteklerken, değerli metalin asıl kaderini bu akşam yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar belirleyecek.
Piyasalar, kritik Fed faiz kararını saat 21.00’de öğrenecek; çiçeği burnunda başkan Kevin Warsh’un ilk kez kameralar karşısına geçeceği konuşması ise saat 21.30’da başlayacak.
Faiz kararı öncesinde güvenli liman altına olan talep canlılığını koruyor.
Orta Doğu'da tansiyonu düşüren ABD-İran geçici barış anlaşmasının detayları netleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini belirttiği anlaşma uyarınca, imzaların ardından İran petrolünün küresel pazara girmesine izin verilecek. Bu gelişme, petrol fiyatlarını son 3 ayın en düşük seviyesine gerileterek küresel enflasyon endişelerini ve dolayısıyla Fed'in üzerindeki faiz artırma baskısını hafifletti.
Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, "Petrol fiyatlarındaki geri çekilme faiz artırımı beklentilerini soğuttu ancak gözler Fed'de olduğu için altındaki ralli şu an ivme kaybediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Piyasada faizlerin bu toplantıda sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılırken, asıl merak konusu yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’un takınacağı tavır. Bu toplantının Warsh’un başkanlık edeceği ilk FOMC toplantısı olduğunu hatırlatan analistler, şuna dikkat çekiyor: "Yatırımcılar, şahin geçmişiyle bilinen Kevin Warsh'un; yükselen enflasyon ile Beyaz Saray'ın (Trump yönetiminin) 'güvercin' bir politika talep eden baskısı arasında nasıl bir denge kuracağını görmeyi bekliyor."
Nitekim barış anlaşması öncesi %70 olan aralık ayındaki faiz artış ihtimali, şu an %59’a gerilemiş durumda. Warsh'un bu akşam güvercin sinyaller vermesi halinde altının yukarı yönlü sert bir tırmanışa geçebileceği belirtiliyor.
Altındaki olumlu havaya paralel olarak diğer değerli metaller de kazançlarını artırdı:
Son Dakika › Ekonomi › Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak - Son Dakika
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