Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak - Son Dakika
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Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
17.06.2026 10:21
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Küresel piyasaların gözü kulağı bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed faiz kararı ve 21.30'da yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı ilk konuşmaya çevrildi. ABD-İran barış anlaşmasının enflasyon baskısını hafifletmesiyle yükselişini 5. güne taşıyan ons altın 4.341 dolar, gram altın ise 6.436 lira seviyelerinde kritik saati bekliyor.

Küresel piyasaların kilitlendiği tarihi Federal Rezerv (Fed) toplantısı geldi çattı. Altın fiyatları, kritik kararın açıklanacağı çarşamba gününe yükseliş serisini beşinci güne taşıyarak başladı. ABD ile İran arasındaki geçici barış anlaşmasının enflasyon baskısını azaltması altını desteklerken, değerli metalin asıl kaderini bu akşam yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar belirleyecek.

Piyasalar, kritik Fed faiz kararını saat 21.00’de öğrenecek; çiçeği burnunda başkan Kevin Warsh’un ilk kez kameralar karşısına geçeceği konuşması ise saat 21.30’da başlayacak.

ONS VE GRAM ALTIN ZİRVE YÜRÜYÜŞÜNDE

Faiz kararı öncesinde güvenli liman altına olan talep canlılığını koruyor.

  • Ons Altın: Haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrederek %0,3 artışla 4.341,12 dolardan güne başladı, ardından 4.323 dolar bandında dengelendi. (Ağustos vadeli kontratlar ise 4.361,10 dolara ulaştı).
  • Gram Altın: Ons altındaki güçlü duruşun etkisiyle serbest piyasada 6.436 lira seviyelerinde işlem görüyor.

ABD-İRAN ANLAŞMASI PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

Orta Doğu'da tansiyonu düşüren ABD-İran geçici barış anlaşmasının detayları netleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini belirttiği anlaşma uyarınca, imzaların ardından İran petrolünün küresel pazara girmesine izin verilecek. Bu gelişme, petrol fiyatlarını son 3 ayın en düşük seviyesine gerileterek küresel enflasyon endişelerini ve dolayısıyla Fed'in üzerindeki faiz artırma baskısını hafifletti.

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, "Petrol fiyatlarındaki geri çekilme faiz artırımı beklentilerini soğuttu ancak gözler Fed'de olduğu için altındaki ralli şu an ivme kaybediyor" değerlendirmesinde bulundu.

YENI BAŞKAN WARSH İÇİN İLK BÜYÜK SINAV

Piyasada faizlerin bu toplantıda sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılırken, asıl merak konusu yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’un takınacağı tavır. Bu toplantının Warsh’un başkanlık edeceği ilk FOMC toplantısı olduğunu hatırlatan analistler, şuna dikkat çekiyor: "Yatırımcılar, şahin geçmişiyle bilinen Kevin Warsh'un; yükselen enflasyon ile Beyaz Saray'ın (Trump yönetiminin) 'güvercin' bir politika talep eden baskısı arasında nasıl bir denge kuracağını görmeyi bekliyor."

Nitekim barış anlaşması öncesi %70 olan aralık ayındaki faiz artış ihtimali, şu an %59’a gerilemiş durumda. Warsh'un bu akşam güvercin sinyaller vermesi halinde altının yukarı yönlü sert bir tırmanışa geçebileceği belirtiliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELİŞTE

Altındaki olumlu havaya paralel olarak diğer değerli metaller de kazançlarını artırdı:

  • Spot Gümüş: Ons başına %0,3 yükselişle 70,38 dolara,
  • Platin: %0,5 artışla 1.812,80 dolara,
  • Paladyum: %0,3 değer kazanarak 1.355,65 dolara ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ons Altın, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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