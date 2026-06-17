Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı - Son Dakika
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Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

17.06.2026 10:09  Güncelleme: 10:10
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Mersin'in Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy Plajı'nda, serinlemek için denize giren şahıslar arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Deniz içinde 3 kişinin bir kişiyi acımasızca darbettiği o feci anlar, kıyıdaki tatilciler tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi.

Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan ünlü Yapraklı Koy Plajı, dün öğle saatlerinde akılalmaz bir kavgaya sahne oldu. Serinlemek için denize giren tatilciler, suyun ortasında ellerinde sopalarla birbirine saldıran şahısları görünce neye uğradığını şaşırdı. 4 kişinin deniz içinde yumruk ve sopalarla birbirini darbettiği o anlar, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Silifke’nin en çok tercih edilen turizm noktalarından biri olan Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve harareti yükselen tartışma, bir anda deniz içinde tekme, yumruk ve sopaların havada uçuştuğu feci bir kavgaya dönüştü.

Görüntü maalesef <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

3 KİŞİ BİRDEN ACIMASIZCA DARBETTİ

Görüntülere de yansıyan kavgada, gözü dönen 3 şüphelinin, deniz suyunun içinde tek bir kişiyi aralarına alarak acımasızca darbettiği görüldü. Çevredekilerin korku dolu gözlerle izlediği ve kıyıdan bağırarak tepki gösterdiği olay, yine plajdaki diğer vatandaşların araya girmesi ve tarafları ayırmasıyla güçlükle sonlandırıldı. 

Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

O ANLAR KAMERADA 

Olayın ardından cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, kumsal alanlara sopa gibi tehlikeli aletlerle nasıl girildiği tartışma konusu olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yapraklı, Türkiye, Olaylar, Silifke, Mersin, Güncel, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Çok sükür bunu da başkasına kaptırmadık helal olsun:) o degilde derdiniz ne arkadaş millet kafayı yedı 0 0 Yanıtla
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