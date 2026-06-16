Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Vedat Muriqi transferini resmiyete dökmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, ikinci golcü hamlesi için de yoğun mesai harcıyor.
Seçim sürecinde sözlü anlaşma sağlanan dünyaca ünlü yıldız Serhou Guirassy için son pazarlıklar sürüyor. Fenerbahçe, Borussia Dortmund ile yaptığı ön anlaşmada bonservis bedelini 40 milyon Euro'dan 35 milyon Euro'ya indirmek istiyor.
Eğer Alman kulübü bu 5 milyon Euro'luk indirimi kabul ederse, transfer tamamlanacak ve Guirassy, 120 yıllık Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Alman kulübünün bu rakamı indirmede ikna olmaya yaklaştığı bildirildi.
Öte yandan Fenerbahçeli kurmaylar, Guirassy’ye de 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro teklif edildi. Gineli golcü, Fenerbahçe’nin teklifini en iyi teklif olarak değerlendiriyor.
Son Dakika › Spor › Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?