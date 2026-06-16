Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek - Son Dakika
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Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

16.06.2026 16:23
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Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Aziz Yıldırım bu bağlamda seçim sürecinde sözlü anlaşma sağladığı Serhou Guirassy için pazarlıklar bitmek üzere. Eğer ilk anlaşılan rakamda 5 milyon Euro indirime gidilmesi halinde Guirassy, 35 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Vedat Muriqi transferini resmiyete dökmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, ikinci golcü hamlesi için de yoğun mesai harcıyor.

GUIRASSY İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Seçim sürecinde sözlü anlaşma sağlanan dünyaca ünlü yıldız Serhou Guirassy için son pazarlıklar sürüyor. Fenerbahçe, Borussia Dortmund ile yaptığı ön anlaşmada bonservis bedelini 40 milyon Euro'dan 35 milyon Euro'ya indirmek istiyor. 

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120 YILLIK TARİHİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Eğer Alman kulübü bu 5 milyon Euro'luk indirimi kabul ederse, transfer tamamlanacak ve Guirassy, 120 yıllık Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Alman kulübünün bu rakamı indirmede ikna olmaya yaklaştığı bildirildi. 

OYUNCUYA TEKLİF EDİLEN RAKAM

Öte yandan Fenerbahçeli kurmaylar, Guirassy’ye de 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro teklif edildi. Gineli golcü, Fenerbahçe’nin teklifini en iyi teklif olarak değerlendiriyor.

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Son Dakika Spor Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek - Son Dakika

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