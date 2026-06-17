Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı

17.06.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu belirterek ayrılık iddialarına noktayı koydu.

Transfer döneminde adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Victor Osimhen, Galatasaray'daki geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Canlı yayında konuşan Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı kulüpte kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

"HER SABAH ŞÜKREDİYORUM"

Galatasaray'da gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Osimhen, kulüple arasında özel bir bağ oluştuğunu ifade etti. Yıldız futbolcu, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir saygı var. Sadece bana değil, aileme, arkadaşlarıma ve tüm çevreme de bunu gösteriyorlar. Her sabah uyandığımda şükrediyorum. Antrenmana giderken yüzümde bir gülümseme oluyor. Galatasaray formasını her giydiğimde bu kulüp için yüreğimle ve kalbimle oynuyorum" dedi.

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"

Ayrılık iddialarına da değinen Osimhen, şu an için Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini belirtti. Taraftarların "Galatasaray'dan ayrılmazsın değil mi?" sorusuna yanıt veren yıldız golcü, "Hayır, ben orada mutluyum" ifadelerini kullandı.

AVRUPA DEVLERİ İDDİALARINA YANIT

Adının Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerle anılması hakkında da konuşan Osimhen, geleceğe dair kesin kararlar vermediğini ancak şu anki önceliğinin Galatasaray olduğunu vurguladı. Nijeryalı futbolcu, "Ben sevildiğim bir kulüpteyim. Bu şehri, kulübü ve etrafımdaki insanları seviyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz ama şu an sadece yoluma devam ediyorum" dedi.

SEZONA DAMGA VURDU

Victor Osimhen, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 33 resmi karşılaşmada 22 gol atıp 8 asist yaptı. Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, takımın en önemli isimleri arasında yer aldı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Türkcesi şöyle demiş Galatasaray da aldığım parayı veren yok onun için Galatasaray'da çok mutluyum 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Senden mi çıkıyor parası niye zoruna gidiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu
Trafikte kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak kopardı Trafikte kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak kopardı
Pazarlıklar bitiyor Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul’a indirecek Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek
Tuzla’da Tersanede Yangın Tuzla'da Tersanede Yangın
Daha 25 yaşındaydı Motosiklet sürücüsünün can verdiği kaza kamerada Daha 25 yaşındaydı! Motosiklet sürücüsünün can verdiği kaza kamerada

12:54
Galatasaray’ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:31
Emsal karar Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:46:40. #7.13#
SON DAKİKA: Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.