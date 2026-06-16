Tuzla\'da Tersanede Yangın

Tuzla’daki Dentaş Tersanesi’nde bakımda olan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere müdahale sürüyor.

TERSANE ÇALIŞANLARI İHBAR ETTİ

Olay, Tuzla ilçesi Aydıntepe Mahallesi Güzün Sokak üzerinde, tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Dentaş Tersanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bakım ve onarım işlemleri yürütülen bir geminin iç kısmında aniden alevler yükseldi. Durumu fark eden tersane çalışanları, vakit kaybetmeden itfaiye ve emniyet güçlerine haber verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede tersaneye ulaşan itfaiye ekipleri, gemideki yangını söndürmek ve çevreye yayılmasını önlemek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gemide çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı