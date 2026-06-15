Sapanca Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu

15.06.2026 21:49
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Sapanca'da şnorkel ve deniz gözlüğü takılı bir erkek cesedi bulundu, inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölde şnorkel ve deniz gözlüğü takılı vaziyette bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yanık Mahallesi Dere Ağzı mevkisindeki Sapanca Gölü'ne gelen Hazar Can Ateş (47), yaklaşık 75 metre açıkta deniz gözlüğü ve şnorkeli takılı halde su yüzeyinde hareketsiz bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla göle giren AFAD ekipleri, su yüzeyinde hareketsiz duran Ateş'i bota alarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ateş'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sapanca Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

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