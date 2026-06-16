CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi - Son Dakika
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CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

16.06.2026 15:22
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"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partide "yeniden dizayn" sürecini başlattı. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, geçmiş dönemde ittifak ortağı olan İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerine kapılar kesin olarak kapandı. Dervişoğlu'na "muhatap" tepkisi gösteren Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan'ı ise 14 Mayıs seçimlerindeki tutumları nedeniyle "vefasızlıkla" suçluyor.

"Mutlak butlan" kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde "yeniden dizayn" sürecini başlattı. Arınma çağrılarını sık sık yineleyen Kılıçdaroğlu’nun, geçmiş dönemde Millet İttifakı bünyesinde yer alan İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerine karşı radikal bir tavır aldığı ortaya çıktı.

KAPILARI TAMAMEN KAPATTI 

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, CHP lideri olası bir ittifak için bu üç partiye kapıları tamamen kapattı.

DERVİŞOĞLU'NUN O SÖZLERİNİ UNUTAMIYOR 

Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile arasındaki soğuk savaşın temelinde, Dervişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları yatıyor. Genel başkanlığa dönüşü sonrasında CHP'yi yeniden yapılandırmaya odaklanan Kılıçdaroğlu'nun, Dervişoğlu'nun kendisi hakkında kurduğu "Onu muhatap almam" şeklindeki ifadelere tepkili olduğu ve bu tavrın ittifak ihtimalini ortadan kaldırdığı ifade ediliyor.

CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA "VEFASIZLIK" SUÇLAMASI

Kılıçdaroğlu'nun diğer cephesinde ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bulunuyor. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçim sürecinde her iki lideri ve partilerini CHP listelerinden Meclis'e taşıyarak temsil hakkı vermesine rağmen, seçim sonrasında gördüğü tavrı "vefasızlık" olarak nitelendiriyor.

CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde "Millet İttifakı" çatısı altında gidilen süreçte; İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden toplam 39 isim CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilerek seçime katılmıştı.

Söz konusu seçimlerde;

  • DEVA Partisi: 15 sandalye,
  • Gelecek Partisi: 10 sandalye,
  • Saadet Partisi: 10 sandalye kazanmıştı.

Bu veriler ışığında Kılıçdaroğlu'nun, geçmişte Meclis'e girmelerine önayak olduğu bu isimlerle bir araya gelmeye sıcak bakmadığı ve önümüzdeki süreçte CHP'nin ittifak politikasını bu "kapalı kapılar" stratejisi üzerine kuracağı belirtiliyor.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi - Son Dakika

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