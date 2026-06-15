Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.T., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen E.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika
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