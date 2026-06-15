AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik\'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
15.06.2026 19:53
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Artvin'de Şavşat Deresi'ne uçan kamyonetteki baba ve oğlunu arama çalışmaları sürerken, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik bölgedeki yol yapımını tıkayan yüklenici firmaya adeta ateş püskürdü. Şavşat yolunun bahar aylarında 'ölüm yolu'na döndüğünü belirten Çelik, 10 yıldır inşaata başlamayan firmaya seslenerek, "Artvinli bir açmazın içinde, artık yeter! Ya bu barajları yapın ya da defolun gidin" dedi.

Artvin’de, Artvin-Ardahan karayolunun 46. kilometresi olan Çifte Hanlar mevkisindeki Şavşat Deresi’ne uçan kamyonette bulunan Selahaddin Kaya (65) ile oğlu Mecit Kaya’yı (45) arama çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR GENİŞLETİLDİ

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemelerde, baba ve oğluna ulaşılamadı. İş makineleriyle dere kenarında yol açılmasının ardından kamyonet sudan çıkarıldı. Ancak araç içinde baba ve oğluna rastlanmaması üzerine ekipler bölgede arama çalışmalarını genişletti. Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu da çalışmaları yerinde takip etti.

AK PARTİ’Lİ ÇELİK’TEN TEPKİ: FİRMAYA BURADAN SESLENİYORUM YA BU BARAJLARI YAPIN YA DA DEFOLUN GİDİN

AK Parti hükümetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Artvin Şavşat yolunun özellikle bahar aylarında 'ölüm yolu'na dönüştüğünü vurgulayan Çelik, bölgede yapılması planlanan 3 barajın yüklenici firmasının inşaatlara başlamadığını ve bu nedenle yol da yapılamadığını belirterek “Ya bu barajları yapın ya da defolun gidin” dedi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Bugün Artvin-Şavşat yolunda bir kez daha elim bir kaza ile karşı karşıya kaldık. 2 kaybımızı arama faaliyetleri, baraj sularında devam ediyor. Dünya cenneti Şavşat’a giden yol bahar aylarında adeta bir ölüm yolu. Standartların altında bir yola hemşerilerimiz mahkum durumda ve bu duruma kahroluyorum. Bölgede planlanan 3 barajı yapacak yüklenici Energo-Pro firmasına 10 yıldır inşaatlara başla diyoruz başlamıyor, bırak diyoruz bırakmıyor. Bu nedenle de yeni yol da yapılamıyor. Artvinli bir açmazın içinde. Artık yeter. Firmaya buradan sesleniyorum ya bu barajları yapın ya da defolun gidin. Enerji Bakanlığımıza da sesleniyorum artık sonu gelmeyeceği anlaşılan baraj yapım sürecini sonlandırın.”

 AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin - Son Dakika
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