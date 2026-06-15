Acun Ilıcalı, Galatasaray\'ın yıldızını alıyor

Süper Lig'den yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni bir operasyon için kolları sıvadı. Daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüplerden yaptığı takviyelerle dikkat çeken Acun Ilıcalı, bu kez ezeli rakip Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

HEDEFTEKİ İSİM NELSSON

Premier Lig'e yükselen Hull City'nin teknik heyeti ve scout ekibi, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'u listesinin ilk sıralarına ekledi. Ilıcalı'nın, takıma doğrudan katkı sağlayacağına inandığı Danimarkalı oyuncu için bizzat devreye girdiği ve transferi bitirmek adına tüm imkanları zorlayacağı öğrenildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Son dönemde kiralık olarak Serie A'da forma giyen ve Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Victor Nelsson'un da düzenli forma giyebileceği bir projeye sıcak baktığı kaydedildi. 27 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezon Hellas Verona'da 38 maça çıkan Nelsson, 37 karşılaşmaya ilk 11'de başladı.