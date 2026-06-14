Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı

14.06.2026 23:11
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Bir restoranda arkadaşıyla yemeğe çıkan genç kadın, tuvalette gördüğü sıra dışı butona merak edip basınca hayatının şokunu yaşadı. Butona basılmasıyla birlikte tuvaletin ışıkları sönüp disko topu dönmeye başlarken, hoparlörlerden yükselen oyun havası eşliğinde iki arkadaş tuvalette çılgınca dans etti.

Son günlerin en eğlenceli ve sıra dışı olaylarından biri, bir restoranın kadınlar tuvaletinde yaşandı.

GÖRÜR GÖRMEZ ARKADAŞINI DA ÇAĞIRDI

Arkadaşıyla birlikte bir restoranda vakit geçiren genç kadın, bir süre sonra tuvalete gitti. Aynanın hemen yanındaki duvarda, üzerinde “En kötü ne olabilir ki?” yazan yeşil bir buton gören kadın merakına yenik düştü. Durumu tek başına deneyimlemek istemeyerek masaya döndü ve arkadaşını da yanına çağırdı.

Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı

BASINCA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Şaşkın bakışlar ile arkadaşının yanına gelen kadının cep telefonu kamerasının kayıtta olduğu sırada gizemli düğmeye basmasıyla son derece sıradan olan tuvaletin atmosferi tam anlamıyla bir saniyede değişti.

Klasik beyaz tuvalet ışıkları anında kesilirken, tavanda gizlenmiş olan renkli bir disko topu dönmeye ve odayı rengarenk ışıklarla aydınlatmaya başladı. Işık şovu ile birlikte tuvaletteki gizli ses sisteminden yüksek sesle hareketli bir oyun havası çalmaya başladı.

Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı

TUVALETİ PİST YAPIP KARŞILIKLI OYNADILAR

Karşılaştıkları bu çılgın eğlence karşısında neye uğradıklarını şaşıran ve kahkahalara boğulan iki arkadaş, kendilerini müziğin ritmine kaptırmaktan alıkoyamadı. Çalan oyun havası eşliğinde tuvaletin ortasında karşılıklı göbek atıp dans eden gençlerin o anları, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. 

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Son Dakika Sosyal Medya Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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