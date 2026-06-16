35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu - Son Dakika
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35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem\'in cenaze programı belli oldu
16.06.2026 09:06
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'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Işıl karakteriyle hafızalara kazınan ve 35 yaşına bastıktan sadece bir gün sonra evinde hayatını kaybeden Ece İrtem'in ölümündeki acı detaylar ortaya çıktı. Genç oyuncunun cansız bedenini annesinin bulduğu öğrenilirken, İrtem'in cenazesinin Çarşamba günü memleketi İzmir'de toprağa verileceği açıklandı.

Televizyon dünyasını yasa boğan Ece İrtem'in ani vefatının yankıları sürüyor. 35'inci yaş gününü kutladıktan bir gün sonra sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden başarılı oyuncunun cenaze törenine dair detaylar netleşti.

CANSIZ BEDENİNİ ANNESİ BULDU

Ani vefatıyla başta ailesi ve sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğan Ece İrtem'in evindeki o kahredici anlara dair yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre; öğle saatleri olmasına rağmen kızının hala uyanmadığını fark eden annesi, odasına girdiğinde genç oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. Kızını o halde bulan acılı annenin sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE KALP KRİZİ"

Yaşanan trajik olayın ardından Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yaptı. Olayın saat 12.00 sıralarında, İrtem'in annesiyle kendi evinde olduğu sırada gerçekleştiğini belirten Gökkoyun, şu ifadeleri kullandı:

"İlk belirlemelere göre, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum."

35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

MEMLEKETİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla detaylı otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Ece İrtem'in cenaze programı da belli oldu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından genç oyuncunun cenazesi, emekli savcı olan babası tarafından kurumdan teslim alınacak. Herhangi bir plan değişikliği yaşanmaması durumunda Ece İrtem, 17 Haziran Çarşamba günü memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanacak.

35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu - Son Dakika
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