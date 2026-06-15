Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı

Dünya Kupası\'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
15.06.2026 14:35
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FIFA, Almanya-Curaçao maçında VAR hakemi olarak görev yapan Shaun Evans'ın kameralara yansıyan el hareketi nedeniyle soruşturma başlattı. Tartışma yaratan görüntüler sonrası olay incelemeye alındı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası hakem Shaun Evans gündeme geldi. FIFA, VAR odasında görev yapan Avustralyalı hakemin kameralara yansıyan bir el hareketi nedeniyle inceleme başlattı.

VAR ODASINDA KAMERALARA TAKILDI

Görüntülerde Evans'ın baş ve işaret parmağını birleştirerek ters bir "tamam" işareti yaptığı görüldü. VAR odasında bulunan diğer görevlilerin arkasında ayakta duran hakemin, söz konusu hareketi yaptıktan sonra gülümsediği ve ardından arkasını döndüğü kameralara yansıdı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Günlük hayatta sıkça kullanılan "tamam" işaretinin bazı aşırı sağcı çevreler tarafından farklı anlamlarda kullanıldığı yönündeki iddialar nedeniyle görüntüler tartışma yarattı. The Telegraph'ın haberine göre FIFA, olayla ilgili inceleme başlatarak görüntüleri değerlendirmeye aldı.

BENZERİ PARİS OLİMPİYATLARI'NDA YAŞANMIŞTI

Aynı işaret, 2024 Paris Olimpiyatları sırasında da gündeme gelmişti. O dönem Olimpiyat Yayın Hizmetleri için çalışan bir görevlinin benzer hareketi yapmasının ardından akreditasyonu iptal edilmişti.

NİYETİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (ADL), söz konusu işaretin büyük çoğunlukla onay veya memnuniyet göstergesi olarak kullanıldığını belirtiyor. Kuruluş, bu tür görüntüler değerlendirilirken hareketin hangi amaçla yapıldığının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı - Son Dakika

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