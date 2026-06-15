Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

15.06.2026 14:25  Güncelleme: 14:27
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Eskişehir'de Y.P.'nin geri manevra yaptığı hafif ticari araç, 86 yaşındaki Ayşe Portakal'a çarptı. Ağır yaralanan Portakal hastanede hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Eskişehir'de Y.P.'nin geri manevra yaptığı hafif ticari aracın altında kalan Ayşe Portakal (86) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

YAŞLI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde Y.P.'nin geri manevra yaptığı 06 BUT 462 plakalı hafif ticari aracı Ayşe Portakal'a çarptı. Aracın altında kalan Portakal, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ayşe Portakal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Portakal, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Y.P. ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika

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