Freni Patlayan Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Freni Patlayan Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Freni Patlayan Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
14.06.2026 20:19
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Erzurum-Artvin yolunda freni patlayan tırdan atlayan sürücü öldü, başka bir araçta 2 kişi yaralandı.

Erzurum- Artvin kara yolu Uzundere ilçesinde freni patlayan tırdan atlayan sürücü hayatını kaybetti. Sürücüsüz tırla çarpışmamak için manevra yapan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum-Artvin kara yolunun Uzundere ilçesi geçişindeki Yedigöller mevkisinde meydana geldi. Rampadan aşağı seyir halinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu sürücü idaresindeki tırın teknik bir arıza sebebiyle freni boşaldı. Hızla hızlanan tırı kontrol edemeyeceğini anlayan İranlı sürücü, canını kurtarmak amacıyla hareket halindeki araçtan aşağı atladı. Sürücüsünün atlamasının ardından kontrolsüz ve hızla üzerlerine doğru gelen tırı fark eden karşı şeritteki araçtakiler büyük panik yaşadı. Tırla kafa kafaya çarpışmaktan kaçınmak için ani manevra yapan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra kayalık alana uçtu. Kontrolsüz tır ise yol ortasında yan yatarak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, tırdan atlayan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kayalıklara uçan binek araçta yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Uzundere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Erzurum, Artvin, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni Patlayan Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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