Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma - Son Dakika
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Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma

Mourinho\'nun Real Madrid\'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro\'luk anlaşma
14.06.2026 21:00
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Yeniden Real Madrid'in teknik direktörü olan Jose Mourinho ilk transferini yaptı. Real Madrid, Chelsea forması giyen İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı 50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

İspanyol devi Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho, yeni sezon planlamasında kadrosunu güçlendirmek için ilk büyük adımı attı.

CUCURELLA TRANSFERİ BİTTİ

Real Madrid'de Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk transfer Marc Cucurella oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid Chelsea ile İspanyol sol bekin transferi için sözlü anlaşmaya vardı.

Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma

50 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberde, İspanyol devinin yıldız futbolcu için Chelsea'ye 50 milyon Euro bonservis ödeyeceği, anlaşmanın Dünya Kupası'ndan sonra resmileşeceği belirtildi.

CHELSEA PERFORMANSI

Chelsea kariyerinde 163 maça çıkan 27 yaşındaki İspanyol sol bek Cucurella, 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 

Jose Mourinho, Real Madrid, Chelsea, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma - Son Dakika
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