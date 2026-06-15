Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

15.06.2026 15:09
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle tanınan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Ece İrtem, doğum gününü kutladıktan sadece bir gün sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç yıldızın ani ve zamansız vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Ece İrtem’den kahreden haber geldi. Henüz 35 yaşında olan başarılı oyuncu, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

YENİ YAŞINI KUTLADIĞI GÜNÜN SABAHINDA ACI HABER GELDİ

14 Haziran doğumlu olan Ece İrtem, dün yeni yaşına basmanın mutluluğunu yaşamıştı. Doğum gününü kutladıktan sadece bir gün sonra, sabah saatlerinde evinde aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman genç oyuncunun ani ölümü, sevenlerini ve yakınlarını şoka uğrattı.

SANAT CAMİASI YASA BOĞULDU

Şeref Meselesi, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid ve son olarak Kızılcık Şerbeti gibi birçok başarılı projede rol alan İrtem'in genç yaşta zamansız gidişi, sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı ve oyuncu dostu, derin üzüntülerini dile getiren taziye mesajları paylaştı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Güzel oyuncunun vefatı sonrası bir açıklama metni yayınlayan avukatı Uğur Gökkoyun "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verdi. 

ECE İRTEM KİMDİR?

Oyuncu Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan İrtem, daha sonra oyunculuk alanında kendini geliştirmek amacıyla İstanbul'da Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldı.

Televizyon kariyerine 2014 yılında yayınlanan "Kaçak Gelinler" dizisiyle başlayan Ece İrtem, kısa sürede birçok başarılı yapımda rol aldı. "O Hayat Benim", "Şeref Meselesi", "Kertenkele Yeniden Doğuş", "Yeni Gelin", "Payitaht Abdülhamid", "Bay Yanlış", "Mahkum", "Yasak Elma" ve "Aile" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Özellikle "Yeni Gelin" dizisindeki Afet karakteri ve "Aile" dizisindeki Cansın rolüyle dikkat çeken oyuncu, son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle adından söz ettirdi.

Müzik eğitimi geçmişiyle de öne çıkan Ece İrtem, kariyerini televizyon ve sinema projelerinde sürdürmeye devam ediyordu. Başarılı oyuncu, yer aldığı yapımlardaki performansıyla Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyordu.


Kalp Krizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ölüm genç yaşlı dinlemiyor Allah Ölümden ibret alanlardan eylesin (amin) 5 0 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    sen almıyosun pek herhalde. 1 0
  • HAKAN AKBABA HAKAN AKBABA:
    Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla
  • Mertcan Yılmaz Mertcan Yılmaz:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 1 0 Yanıtla
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