Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol - Son Dakika
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Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol

Curaçao\'dan Almanya\'ya karşı Dünya Kupası\'nda tarihi gol
14.06.2026 21:07
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FIFA 2026 Dünya Kupası'yla birlikte ilk kez turnuvada boy gösteren Curaçao, tarihe geçen bir ana imza attı. Yaklaşık 185 bin nüfuslu ada ülkesi, grup aşamasındaki ilk maçında Almanya karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan 185 bin nüfuslu Curaçao, turnuvadaki ilk maçında Almanya karşısında unutulmaz bir an yaşadı.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOLLERİ ALMANYA'YA KARŞI

Kupa tarihindeki ilk maçına çıkan ada ülkesi, turnuvanın favorilerinden Almanya karşısında sergilediği dirençli futbolla alkış toplarken, fileleri havalandırarak Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmeyi başardı. 

DÜZGÜN VURUŞLA TOP AĞLARDA

Mücadelenin 21. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Comenencia, pasını ceza sahasına hareketlenen Hansen'e verdi. Savunmanın araya girmesiyle boşa düşen top yeniden Comenencia'nın önünde kaldı. Genç futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞANDI

Bu golle birlikte teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao, Dünya Kupaları tarihindeki ilk gol sevincini yaşarken, tribünlerde de büyük coşku oluştu. 

Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol

Dünya Kupası, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol - Son Dakika

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SON DAKİKA: Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol - Son Dakika
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