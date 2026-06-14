Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler - Son Dakika
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Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler

14.06.2026 21:38
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Baklava, döner ve cacığın ardından geleneksel değerlerimizi hedef almayı sürdüren Yunanistan, bu kez de Anadolu'nun asırlık mirası zeybek dansımıza göz dikti. Figürleri kopyalayıp "zeibekiko" adıyla devşirdikleri dansla piste çıkan 850 Yunan Guinness Rekorlar kitabına girdi.

Yunanistan'ın yıllardır süregelen kültürel sahiplenme hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Baklavadan cacığa, dönerden kahveye kadar birçok Türk lezzetini kendi kültürleriymiş gibi dünyaya pazarlayan komşu, bu kez de Anadolu’nun efelerinden miras kalan milli dansımız zeybeğe göz dikti. Geleneksel zeybeğimizi "zeibekiko" adıyla devşiren Yunanistan, bu dansla bir de Guinness Dünya Rekoru kırarak tescilli bir pişkinliğe imza attı.

KÜLTÜR HIRSIZLIĞINDA SON PERDE

Anadolu topraklarının en köklü ve asil kültürel miraslarından biri olan zeybek dansı, Yunanistan tarafından açıkça kopyalandı. Ülke genelinde düzenlenen dev organizasyonda, zeybek figürlerini kendi geleneksel danslarıymış gibi sergileyen 850 kişi aynı anda piste çıktı. Yüzlerce kişi kültürümüzün taklidi olan bu performansla dünya basınının karşısına çıktı. 

BİZİM DANSIMIZLA GUINNESS'E GİRDİLER

Etkinlik alanında hazır bulunan Guinness Dünya Rekoru hakemleri, dansçıların senkronize performansını inceleyerek rekoru resmen tescil etti. Yunanistan, Türk kültürünün öz be öz parçası olan zeybek adımlarıyla "En Çok Kişiyle Zeibekiko Dansı Yapma" rekorunun yeni sahibi ilan edildi. 

Efe kültürünün asaletini yansıtan figürlerin bu şekilde sahiplenilmesi, Türk kültür çevrelerinde büyük tepki topladı.

"ZEIBEKIKO" DİYEREK DEVŞİRDİLER

Yunanistan’da solo bir drama dansı olarak tanıtılan ancak figürlerinden ritmine kadar tamamen Anadolu zeybeğinden kopyalanan "zeibekiko", bu rekorla birlikte küresel ölçekte tescillenmiş oldu. Daha önce de pek çok kültürel değerimizi kendi adlarına tescil ettirmeye çalışan Yunan yetkililer, kırılan bu taklit rekorun ardından kameralar karşısına geçerek büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Haberin yayılmasının ardından Türk sosyal medya kullanıcıları adeta ayaklandı. Baklava ve lokum tartışmalarının ardından milli dansımızın da bu şekilde devşirilmesine isyan eden vatandaşlar, "Sırada ne var, efeleri de mi Yunan yapacaksınız?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Uzmanlar ise kültürel mirasa sahip çıkılması konusunda uluslararası alanda daha ciddi adımlar atılması gerektiği uyarısında bulundu.

Yunanistan, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Zeybek Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler - Son Dakika

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