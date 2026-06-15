Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş

15.06.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği sürerken Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, Başkan Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncusu adına çarpıcı bir talepte bulundu. Dursun Özbek'in Icardi kanadından gelen talep karşısında sinirlendiği ve oyuncu tarafına ''Burası Galatasaray!'' diyerek rest çektiği belirtildi. İşte detaylar...

Süper Lig devi Galatasaray’da Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. 

GALATASARAY'IN ICARDI'YE TEKLİFİ

Sarı-kırmızılı yönetim, geride bıraktığımız günlerde Arjantinli golcüye yıllık yaklaşık 5 milyon avro değerinde 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti. 

ICARDI CEPHESİNDEN ŞAŞIRTAN TALEP

Ancak henüz net bir yanıt vermeyen yıldız oyuncunun menajeri Elio Pino, başkan Dursun Özbek ile yaptığı son görüşmede şaşırtıcı bir talepte bulundu ve futbolcusu için sahada oynama garantisi istedi.

Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş

DURSUN ÖZBEK'TEN REST: ''BURASI GALATASARAY!''

Başkan Dursun Özbek'in bu talep karşısında sinirlerine hakim olamadığı ve oyuncu tarafına rest çektiği belirtildi. Özbek, bu talebe son derece sert ve net bir yanıt vererek "Burası Galatasaray! Ne senin ne de benim istediğim olur; Galatasaray'ın istediği olur. Ben başkan olarak teknik direktörüme 'Icardi'yi en az 20 maç oynatacaksın' diyemem." ifadelerini kullandı. 

Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş

VERECEĞİ KARAR BEKLENİYOR

Tatilde olan ve diğer teklifleri de değerlendiren Icardi’nin vereceği son karara göre, sarı-kırmızılı kulübün ikinci forvet transferindeki yol haritası netleşecek.

Mauro Icardi, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Galatasaray’da Singo için karar çıktı Galatasaray'da Singo için karar çıktı
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
Mourinho’nun Real Madrid’e ilk transferini yaptı 50 milyon Euro’luk anlaşma Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır’ın odasındaki isimlikler kaldırıldı CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı
Curaçao’dan Almanya’ya karşı Dünya Kupası’nda tarihi gol Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol
Fenerbahçe’ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro
Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler

17:28
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam odası olay oldu
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu
17:06
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
16:20
Tarkan’dan Milli Takım’a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
16:11
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 17:44:15. #7.13#
SON DAKİKA: Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.