Süper Lig devi Galatasaray’da Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, geride bıraktığımız günlerde Arjantinli golcüye yıllık yaklaşık 5 milyon avro değerinde 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti.
Ancak henüz net bir yanıt vermeyen yıldız oyuncunun menajeri Elio Pino, başkan Dursun Özbek ile yaptığı son görüşmede şaşırtıcı bir talepte bulundu ve futbolcusu için sahada oynama garantisi istedi.
Başkan Dursun Özbek'in bu talep karşısında sinirlerine hakim olamadığı ve oyuncu tarafına rest çektiği belirtildi. Özbek, bu talebe son derece sert ve net bir yanıt vererek "Burası Galatasaray! Ne senin ne de benim istediğim olur; Galatasaray'ın istediği olur. Ben başkan olarak teknik direktörüme 'Icardi'yi en az 20 maç oynatacaksın' diyemem." ifadelerini kullandı.
Tatilde olan ve diğer teklifleri de değerlendiren Icardi’nin vereceği son karara göre, sarı-kırmızılı kulübün ikinci forvet transferindeki yol haritası netleşecek.
Son Dakika › Spor › Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş - Son Dakika
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