İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan Fatih Terim\'e tepki: Kimden hesap soracaksın?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'in maç sonrası yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi.

"ÇOCUKLARA İNANCIMIZ TAM"

Milli takım oyuncularına güvendiğini belirten Hacıosmanoğlu, "İçleri cız ediyor, bu acıyı hissediyorlar. Aziz milletimizden takım adına özür diliyorum. Çocuklara inancımız tam. Bu sonuçlar, ileride başarılı olmayacağımız anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

AKBABALIĞI BIRAKSINLAR

A Milli Takım’a yapılan eleştirilere sert yanıt veren TFF Başkanı, "Akbabalığı ve sırtlanlığı bırakalım. Destek olsak ne kaybederiz? Önümüzde daha 2 maç var. İspanya bugün Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldı. Enteresan sonuçlar oluyor zaten. İspanya'yı yerden yere mi vuruyorlar? Bu çocuklara inanıyorum ben.’’ ifadelerini kullandı.

"HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

Fatih Terim'in açıklamalarını da eleştiren Hacıosmanoğlu, "Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Konuşmasının başlangıcı için teşekkür ediyorum. Ama ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine. Üzüldüm" dedi.

"KİMDEN HESAP SORACAKSIN?"

Terim'in kullandığı ifadeleri hedef alan Hacıosmanoğlu, "İmparatorsanız lakabınız, gizemli şeylerden bahsedip 'Konuşacağım zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız' diyemezsiniz. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim'in duruşuna, bilgeliğine yakışmadı. Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı? Haber versin, hazırlık yapalım. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Halkımızdan ricam; hesap her zaman sorulur ama turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu olalım. Öldürmeyin yani" demişti.