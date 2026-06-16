Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi - Son Dakika
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Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi

16.06.2026 19:02
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Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köyde daha önce ölen çocuk olmadığını söyleyen Güran, "İsimsiz çocuk mezarlarının olduğu söylenildi. Bu köyde her ay çocuğun öldüğü söylenildi. Böyle bir şey olsaydı bu insanlar hakkında soruşturma olmayacak mıydı?" dedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylülde cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Haberler.com Youtube programının konuğu oldu. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Güran çarpıcı açıklamalar yaptı. 

AĞABEY GÜRAN'DAN HABERLER.COM'A AÇIKLAMALAR

Köyde daha önce şüpheli çocuk ölümleri yaşandığı ve isimsiz çocuk mezarları bulunduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Güran, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Baran Güran, iddialara tepki göstererek, "Köyde her ay bir çocuğun öldüğü söylendi. Böyle bir şey olsaydı devlet bu insanlar hakkında soruşturma açmaz mıydı?" dedi. 

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran

"KÖYDE İLK DEFA BU VAKA YAŞANDI"

Güran şu ifadeleri kullandı: "Köyde ilk defa bu vaka yaşandı. Tülin (Narin'in hayatını kaybeden ablası) üzerinden isimsiz çocuk mezarlarının olduğu söylenildi. Bu köyde her ay 10'ar çocuğun öldüğü söylenildi. -Buradaki insanlar her ay çocuklarını öldürüyorlar ve gömüyorlar.- Böyle bir izlenim verildi kamuoyuna.

"7 YILDIR HİÇBİR ÇOCUK KÖYDE ÖLMEDİ"

7 yıldır hiçbir çocuk köyde ölmedi. Benim yaşadığım köyü sen benden daha iyi mi bileceksiniz? Böyle bir şey olsaydı sizce bu insanlar hakkında soruşturma olmayacak mıydı? 10 tane isimsiz çocuk mezarı nerede?

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran

"BİR AVUÇ KÖYLÜYÜ TOPLUMUN ÖNÜNE ATTILAR"

Eskiden insanların maddi durumu yoktu. Benim de o zamanlar Tülin'in mezarını yaptırmak için maddi durumum yoktu. Köyde çocuklar vefat ettiğinde, maddi durumu olmayan insanlar taşla yerini belirlerlerdi. 40 yıl önceki mezarlığı isimsiz çocuk mezarları diye kamuoyuna verildi. Bir avuç köylüyü aldılar toplumun önüne attılar."

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.[6:47 PM]Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi için bozmuştu.

Mahkeme heyeti, 16 Nisan'da yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Haberler.com Özel, Bedia Teymur, Narin Güran, Diyarbakır, 3. Sayfa, Ağustos, Güncel, Eylül, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Narin Güran Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi - Son Dakika

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