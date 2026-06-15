Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma - Son Dakika
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Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma

15.06.2026 16:20
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Ünlü sanatçı Tarkan, Avustralya yenilgisi sonrası eleştirilerin hedefi olan A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. Milli futbolcuların ve teknik ekibin yanında olunması gerektiğini vurgulayan Tarkan, "Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'na bir destek mesajı da Tarkan'dan geldi. Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamada ilk maçın ardından takıma yönelik eleştirilerin artmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti.

"DAHA İLK MAÇTAN YÜKLENİLMESİ ÜZDÜ"

Tarkan, milli futbolcuların büyük bir baskı altında mücadele ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hem yazında hem kışında seninleyiz dediğimiz milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım."

Tarkan'dan <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma

"ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORLAR"

A Milli Takım oyuncularına ve teknik heyete güvendiğini belirten sanatçı, sporcuların üzerindeki beklenti ve stresin unutulmaması gerektiğini söyledi. Tarkan, "Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum." dedi.

Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma

"GERÇEKTEN BİR OLALIM"

Milli takımın desteğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde birlik olunması gerektiğini ifade eden Tarkan, şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine 'Bir oluruz yolunda' dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım."

"YARGI DEĞİL DAYANIŞMA"

Ünlü sanatçı, paylaşımının devamında milli takımın ihtiyaç duyduğu şeyin destek olduğunu vurguladı. "Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma." ifadelerini kullanan Tarkan, taraftarlara birlik mesajı verdi.

"KAZANSALAR DA KAYBETSELER DE..."

Tarkan, açıklamasını milli takımın her koşulda desteklenmesi gerektiğini belirterek tamamladı. "Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım." dedi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Avustralya, Tarkan, Yargı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bora Günaydin Bora Günaydin:
    tutulacak bıryerı yok reyıllıgın neresınde dayanısma olsun sen mücadele et savas basarisiz ol bu basarisizlik degil motivasyon ve becerisksizlik 86 milyonda bir golcü cikartamiyor isek kimse kusura bakmasin torpilin oldugu yerde basari olmaz misal kereme 80 dakika nasil dayanilir rakibin devans fizik gücünü gördük buna ragmen bizim gördügümüzü hoca görmüyor ise kördür derim bu kadroyu siradan bir hocada buraza getirir önemli olan burdan sonrasi 0 0 Yanıtla
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