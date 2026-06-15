2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'na bir destek mesajı da Tarkan'dan geldi. Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamada ilk maçın ardından takıma yönelik eleştirilerin artmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti.
Tarkan, milli futbolcuların büyük bir baskı altında mücadele ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Hem yazında hem kışında seninleyiz dediğimiz milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım."
A Milli Takım oyuncularına ve teknik heyete güvendiğini belirten sanatçı, sporcuların üzerindeki beklenti ve stresin unutulmaması gerektiğini söyledi. Tarkan, "Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum." dedi.
Milli takımın desteğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde birlik olunması gerektiğini ifade eden Tarkan, şu sözlerle çağrıda bulundu:
"Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine 'Bir oluruz yolunda' dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım."
Ünlü sanatçı, paylaşımının devamında milli takımın ihtiyaç duyduğu şeyin destek olduğunu vurguladı. "Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma." ifadelerini kullanan Tarkan, taraftarlara birlik mesajı verdi.
Tarkan, açıklamasını milli takımın her koşulda desteklenmesi gerektiğini belirterek tamamladı. "Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım." dedi.
Son Dakika › Dünya Kupası › Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma - Son Dakika
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