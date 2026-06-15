Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı - Son Dakika
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Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

15.06.2026 14:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2026 senesinin Türkiye için her alanda 'zirveler yılı' olduğunu vurgulayan Erdoğan, yeni projeyle piste geniş gövdeli uçakların inebileceğini ve YHT hattı üzerine kurulan havacılık köprüsüyle Türkiye'de bir ilke imza atıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent trafiğine ve uluslararası hava taşımacılığına büyük nefes aldıracak olan Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı. Törende kabine üyeleri, sivil havacılık temsilcileri ve gençlere seslenen Erdoğan, Ankara'nın 25 ilçesine selam göndererek projenin Türkiye'ye ve havacılık sektörüne hayırlı olmasını diledi.

"2026 SENESİ TÜRKİYE İÇİN ZİRVELER YILI OLARAK DEVAM EDİYOR"

Sözlerine projede emeği geçen bakanlıklara, kurumlara, işçilere ve mimarlara teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekti. Erdoğan, "2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bu önemli senenin hakkını vermek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

ULUSLARARASI DİPLOMASİNİN KALBİ ANKARA'DA ATIYOR

Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücünün Ankara'daki diplomatik trafiğe de yansıdığını belirten Erdoğan, başkentin artan önemine şu sözlerle değindi:

"Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Türkiye'nin küresel ziyaretteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. 66 ülkenin kalbindeki Türkiye, artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Ankara'nın giderek artan nüfus ve gelişen sanayisini ekleyince her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır."

Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

PİST UZATILDI, GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLARA HAZIR HALE GETİRİLDİ

20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı'nın bugün yıllık 15 milyon yolcuyu ağırladığını hatırlatan Erdoğan, yeni havalimanı projesinin teknik detaylarını paylaştı:

"Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesi ile hem havayolu hem kara yolu trafiğinde rahatlama olacak. Başkentimize yeni proje kazandırmakla kalmadık, uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan bu alanı ihya ederek yeniden ayağa kaldırdık. İki etap halindeki bu proje 8 ayda başarı ile tamamlandı. Pist uzunluğunu 2.450 metreden 3.000 metreye, alanını ise 42 bin metreden 60 bin metreye çıkardık. Tüm bu çalışmalar ile Ankara Havalimanı'nı geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik."

Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

TÜRKİYE'DE BİR İLK: YHT HATTI ÜZERİNE HAVACILIK KÖPRÜSÜ

Açılışı yapılan bir diğer önemli yatırımın 'Başkent Havacılık Köprüsü ve Bağlantı Yolları' olduğunu ifade eden Erdoğan, projenin Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerine inşa edildiğini ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Köprü sayesinde NATO zirvesine katılacak heyetlerin doğrudan ulaşımının sağlanacağını belirten Erdoğan, eserin 230 gün gibi rekor bir sürede bitirildiğini vurguladı.

Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

"ESERLERİMİZE ÇAMUR ATMAYI MAHARET SANANLARA SÖYLÜYORUM..."

Konuşmasının sonunda muhalefete de isim vermeden göndermelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önüne gelen esere çamur atmayı, her eseri kötülemeyi maharet sananlara şunu söylüyorum; 23 yıl Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kendimizi değil şehirlerimizin geleceğini düşündük. Bundan sonra da Türkiye için çalışmaya ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Unutmayın, 'hizmet eden izzet bulur' anlayışı ile kimseyi ayırmadan 86 milyon vatandaşın hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz."

NATO ZİRVESİ'NDE YOĞUN OLARAK KULLANILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek ay gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde de yoğun olarak kullanılması planlanan Ankara Havalimanı açıldı.

Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarılarak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürülen havalimanındaki çalışmalar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldü.

8 AYDA TAMAMLANDI

Başkent Ankara’nın havacılık altyapısını güçlendirecek modernizasyon süreci, yüksek koordinasyonla 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara uygun hale getirildi.

Çalışmalar dahilinde daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Bu geliştirme ile geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği bir altyapı oluşturuldu. Pist başlarına inşa edilen toplam 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi ve 160 bin metrekarelik yeni apron alanı sayesinde, yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı park edebileceği kapasiteye ulaşıldı.

Havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilenirken, yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliğini artırmak amacıyla Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturuldu. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası havacılık standartlarına göre modernize edildi; tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı baştan sona yenilendi.

Ayrıca, 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otopark hizmete hazır hale getirilirken, tüm operasyonel birimler tek bir dijital ağ altında entegre edildi.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Proje kapsamında havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da inşa edildi. Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları hayata geçirildi. Söz konusu köprü, 140 metre uzunluğunda, tek pilonlu gergin eğik askılı ve ekstradoz tasarımıyla dikkat çekiyor. Ankara Bulvarı üzerinde inşa edilen 40 metrelik geçit ile de güzergah boyunca kesintisiz trafik akışı hedefleniyor.

Ankara Havalimanı’nın hizmete alınmasıyla birlikte, başkentin hava trafiğinin daha dengeli yönetilmesi, uluslararası organizasyonlar ve yoğun protokol programları sırasında oluşabilecek yükün Esenboğa Havalimanı'ndan alınması ve şehir içi kara trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, Türkiye, Güncel, Gündem, Ankara, Yht, Son Dakika

Son Dakika Gündem Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    sebep?esenboğanın nesi var.kapasite zaten fazla iken amaç ne acaba? 0 0 Yanıtla
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