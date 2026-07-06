Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu

Kartal\'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu
06.07.2026 21:59  Güncelleme: 22:01
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Kartal Cevizli Mahallesi'nde tek katlı metruk bir gecekonduda hareketsiz yatan bir kadın cesedi bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cenazeyi kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Soruşturma başlatıldı.

KARTAL'da tek katlı metruk gecekondunun içinde kadın cesedi bulundu. Cenaze, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını farkeden kişilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Cevizli, Cinayet, Otopsi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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