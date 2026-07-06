Belçika Savunma Bakanı Francken'den Ankara'da duygusal Atatürk selamı: Merhaba eski dostum - Son Dakika
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Belçika Savunma Bakanı Francken'den Ankara'da duygusal Atatürk selamı: Merhaba eski dostum

Belçika Savunma Bakanı Francken\'den Ankara\'da duygusal Atatürk selamı: Merhaba eski dostum
06.07.2026 22:18
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Dünya diplomasisinin gözünün çevrildiği tarihi NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ayağının tozuyla yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti. Sosyal medya hesabından Türkiye’ye selam gönderen Francken, "Merhaba yeniden, sevgili Türkiye'm ve eski dostum Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullanarak başkentteki temaslarına başladı.

Ankara’da düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Francken, Ankara'dan paylaştığı mesajında, "Merhaba yeniden, sevgili Türkiye'm ve eski dostum Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı.

ANKARA'YA AYAK BASTI MESAJINI VERDİ 

Küresel diplomasinin kalbi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara’da atıyor. Zirveye katılmak üzere heyetiyle birlikte başkente ayak basan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’in ilk işi, Türkiye’ye ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgisini dile getirmek oldu. Bakanın bu samimi mesajı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

ATATÜRK PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Türkiye’ye ve Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu hayranlığı daha önceki dönemlerde de yaptığı çeşitli açıklamalarla saklamayan Theo Francken, Ankara ziyaretini de bu bağlılığı vurgulayarak duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Belçika Savunma Bakanı, "Merhaba yeniden, sevgili Türkiye'm ve eski dostum Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım, Türk kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Belçika Savunma Bakanı Francken'den Ankara'da duygusal Atatürk selamı: Merhaba eski dostum

TARİHİ NATO ZİRVESİ ANKARA'DA BAŞLIYOR

Türkiye, ittifak tarihinin en kapsamlı ve kritik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazır. Ankara'da düzenlenecek dev zirvede, NATO'ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, savunma bakanları, dışişleri bakanları ve askeri kurmayları bir araya gelecek. Başkent genelinde güvenlik önlemlerinin en üst düzeye (kırmızı alarma) çıkarıldığı organizasyon için dünyanın dört bir yanından binlerce yabancı basın mensubu ve uluslararası kuruluş temsilcisi de Ankara'ya akın etti.

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR: GÜNDEM SAVUNMA VE GÜVENLİK

Liderlerin ve bakanların yoğun bir diplomasi trafiği yürüteceği zirvenin ana gündem maddeleri, küresel istikrarı ve ittifakın geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. İki gün sürecek olan zirvede şu başlıkların öncelikli olarak ele alınması bekleniyor:

NATO'nun caydırıcılık yapısı ile savunma kapasitesinin kararlılıkla güçlendirilmesi,

Avrupa-Atlantik bölgesinin genel güvenliği,

Üye ülkelerin savunma bütçelerinin ve harcamalarının artırılması,

Ukrayna'ya yönelik askeri ve lojistik destek paketlerinin devamlılığı,

Orta Doğu'da tırmanan son gelişmeler ve bölgesel istikrar,

Küresel terörle mücadelede müttefik ülkeler arasındaki istihbarat ve operasyonel iş birliği.

Mustafa Kemal Atatürk, Diplomasi, Belçika, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Nato Zirvesi Belçika Savunma Bakanı Francken'den Ankara'da duygusal Atatürk selamı: Merhaba eski dostum - Son Dakika

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