Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda - Son Dakika
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Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda

15.06.2026 15:46
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CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in arasında iki haftadır süren grup çekişmesine, bu hafta her iki tarafın da grup yapmayacağını duyurması nedeniyle ara verilirken, Özel ve ekibinin kurultay talebi üzerinden yeni bir tartışmanın başlaması bekleniyor. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; Özel ve ekibi, bin dolayında imzayla kurultay talebini Genel Merkez’e iletmeyi planlıyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun, imzalar konusunda bir adım atması beklenmiyor.

CHP’de butlan kararının ardından Genel Merkez ile Meclis Grubu arasında, grup toplantısını kimin yapacağı konusunda çekişme yaşanırken, gözler, bu hafta grup toplantısını kimin yapacağına çevrilmişti.

ÖZEL DE KILIÇDAROĞLU DA GRUP YAPMAYACAK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla, Özgür Özel’in bu hafta grup toplantısı yapmayacağını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da grup yapmayacağı, parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından duyuruldu. Böylece her iki isim de grup yapmama kararıyla çekişmeye bu haftalık ara vermiş oldu.

ÖZEL VE EKİBİ “KURULTAY”I ZORLAYACAK

Grup toplantısı yapmayacağını duyuran Özel ekibinin bundan sonraki hamlesi, genel merkezi kurultay konusunda zorlamak olacak. Grup Başkanvekili Murat Emir, bin dolayında imzayla kurultay talebinin Çarşamba günü Genel Merkez’e iletileceğini ifade etti. Gözler, Kılıçdaroğlu’nun bu talebe ne yanıt vereceğine çevrildi.

KILIÇDAROĞLU İMZALAR İÇİN NE YAPACAK?

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgilere göre; Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, bu konuda bir işlem yapılmasının söz konusu olmadığı görüşünü dile getiriyorlar. Parti kaynakları, “Mahkeme sonuçlanmadan kurultay konusunda bir adım atılması söz konusu olamaz. Yargıtay kararı netleşmediği için imzalarla ilgili bir işlem yapılması mümkün değil” yorumunda bulunuyorlar. Dolayısıyla Özel ve ekibinin kurultay talebinin karşılanma imkanının olmadığını ifade ediyorlar.

KILIÇDAROĞLU’NUN KENDİSİ KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATACAK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçen hafta Genel Merkez’de yaptığı konuşmada, kurultay sürecini başlatacağını ifade etmişti. Kurultay sürecinin ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, öncelikle il teşkilatlarıyla ilgili disiplin süreçlerinin işletileceği, sonrasında da kurultay konusunda takvimin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şerife Güzel, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Ankara, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda - Son Dakika

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