Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım

15.06.2026 14:59
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Türkiye'nin çözüm bekleyen sorunlarından biri olan sokak köpekleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

Türkiye'nin uzun süredir gündeminden düşmeyen sokak köpekleri sorunu hakkında İçişleri Bakanlığı radikal adımlar atmaya devam ediyor. Konuya dair yaptığı çalışmalarla dikkat çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) heyetiyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

YIL BAŞINA KADAR SÜRE İSTEDİ 

Görüşmede sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen operasyonların son durumunu paylaşan Bakan Çiftçi, sokaklardaki başıboş köpeklerin yüzde 89’u gibi çok ciddi bir oranının halihazırda toplanarak kontrol altına alındığını aktardı. Bu konuda taviz verilmeyeceğinin altını çizen Çiftçi, net bir hedef de koyarak, "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım

"CHP'Lİ BELEDİYELER AYAK DİRETİYOR"

Bakan Çiftçi, yürütülen toplama çalışmalarında bazı yerel yönetimlerin sergilediği tutumu ise sert sözlerle eleştirdi. Özellikle bazı CHP’li büyükşehir ve il belediyelerinin mevcut yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüğünü belirten Çiftçi; bu belediyelerin adeta "ayak direttiğini" ve "umursamaz" bir tavır içinde hareket ettiğini kaydetti.

GERİ ADIM YOK: ÇÖZÜM KESİN OLARAK BARINAKLAR

Bakanlığın bu hassas konuya "merhamet, huzur ve güvenlik" dengesi göz eterek yaklaştığını ifade eden Çiftçi, toplum sağlığı, yaşanan trafik kazaları ve bulaşıcı hastalık riskleri göz önünde bulundurulduğunda geri adım atılmasının söz konusu olamayacağını, tek ve kesin çözümün barınaklar olduğunu vurguladı.

TÜM TÜRKİYE'DE "ERZURUM MODELİ" UYGULANACAK

Bakan Çiftçi, daha önce Erzurum Valiliği görevini yürütürken başarıyla hayata geçirdiği sokak köpeği politikasını tüm Türkiye geneline yayacaklarını açıkladı. "Erzurum Modeli" olarak adlandırılan bu sistem kapsamında; kentlerdeki barınak kapasiteleri hızla artırılacak ve belediye bütçelerinde yer alan yasal payların başka bir alana aktarılmadan, sadece ve sadece sokak hayvanları için kullanılması zorunlu kılınacak.

İçişleri Bakanı, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Bu azim ve kararlılığı; hayat pahalılığıyla mücadelede de bekliyoruz. 1 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    evet maşallah erzurumda görüyoruz.barınak bir mal alıyor off off 0 0 Yanıtla
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