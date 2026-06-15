Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak - Son Dakika
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Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

15.06.2026 13:58
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CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yarınki grup toplantısında kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi çıkacağı merakı son buldu. Kılıçdaroğlu tarafının Meclis'e grup toplantısı için başvuru yapmaması üzerine Özgür Özel de grup toplantısı yapmama kararı aldı.

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de patlak veren çift başlılık ve yönetim krizi Meclis'teki grup toplantılarını da vurdu. Kamuoyunda, "Yarın Meclis kürsüsünde Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak?" sorusu büyük merak konusuyken, beklenen açıklama nihayet geldi.

KILIÇDAROĞLU TARAFI BAŞVURU YAPMADI

Krizin gölgesinde gözlerin çevrildiği yarınki toplantı için ilk net bilgi, CHP'li Murat Emir tarafından paylaşıldı. Emir, bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin Meclis'te grup toplantısı düzenlemek adına TBMM Başkanlığı'na herhangi bir resmi başvuruda bulunmadığını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL DE KÜRSÜYE ÇIKMAYACAK

Kılıçdaroğlu cephesinin hamlesiz kalması üzerine süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Murat Emir, bu gelişmenin ardından bu hafta Özgür Özel'in de Meclis'te grup toplantısı gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.

900 DELEGE İMZASI GENEL MERKEZE İLETİLECEK

Kurultay çağrısına ilişkin de açıklamada bulunan Emir, "Olağanüstü kurultay çağrısını içeren 900 delege imzası çarşamba genel merkeze iletilecek" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak - Son Dakika

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