Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman'ın yeşil-beyazlılar ile olan macerası resmen sona erdi.
Panathinaikos, 2023 yılından bu yana takımın başında olan başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Teşekkürler Ergin!'' ifadeleri kullanıldı.
Ataman yönetiminde Panathinaikos, 1 kez EuroLeague şampiyonluğu ve 1 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı. Yeşil-beyazlı ekipte milli basketbolcu Cedi Osman da forma giyiyor.
Yunan ekibi Panathinaikos, son olarak EuroLeague play-offlarında Valencia'ya boyun eğmesinin ardından, ligde de şampiyonluğu Olympiakos'a kaptırmıştı.
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