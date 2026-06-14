Kırşehir'de Selde Motosikletli Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Selde Motosikletli Adam Kurtarıldı

14.06.2026 15:10
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Kırşehir'de sel sularına kapılan yaşlı adam, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de motosikletiyle giderken sel sularına kapılarak sürüklenen yaşlı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kırşehir'de dün akşam etkili olan sağanak yağışın yol açtığı selde bir vatandaşın elektrikli motosikletiyle suya kapılarak düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sel sularına kapılan vatandaş bir kişi tarafından görüntülendi. Camiden çıktığı öğrenilen vatandaş, elektrikli motosikletiyle ilerlediği sırada sel sularının etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Görüntülerde vatandaşın elektrikli motosikletiyle suyun içinde sürüklendiği ve çevrede bulunan vatandaşların yaşlı adamın yardımına koştuğu anlar yer aldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Selde Motosikletli Adam Kurtarıldı - Son Dakika

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