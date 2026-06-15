Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ın, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret, diplomasiden ziyade makam odasının ihtişamı ve salonda yaşanan sıra dışı anlarla Türkiye gündemine oturdu. Görüşme sırasında ikilinin makam odasında futbol oynaması ve odadaki lüks detaylar, kamuda tasarruf tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

DİPLOMATİK ZİYARETTE SIRA DIŞI ANLAR

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çorum’a giden Büyükelçi Wijnands, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin bir bölümünde protokol kurallarının dışına çıkılarak makam odasında futbol topuyla paslaşıldı.

"İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ" TEPKİLERİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, neşeli anlardan çok makam odasının genişliği ve lüks dekorasyonu dikkat çekti. Kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bir dönemde, odanın varaklı ve gösterişli tasarımı kullanıcıların tepkisini çekti. Kısa sürede çok sayıda yorum alan videonun altına vatandaşlar şu eleştirileri sıraladı:

Burası Çorum belediye başkanı odası... İtibardan tasarruf olmaz.

Milletin paralarına bak hele... Hey aslanım be

Hani tasarruf?

İtibar önemli tabii...

Resmi bir diplomatik ziyaret olarak başlayan görüşme, makam odasının şatafatı nedeniyle bir anda yerel yönetimlerdeki harcamaların ve lüksün sorgulandığı toplumsal bir tartışmaya dönüştü.