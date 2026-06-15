Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu - Son Dakika
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Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu

Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
15.06.2026 17:06
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TOKİ'nin 64 ilde kurasız ve gelir/ikamet şartı olmaksızın satışa sunduğu 20 bin konut için başvurular bugün başladı. Evlerin fiyatının 2,1 milyon TL'den, aylık taksitlerinin ise 18 bin TL'den başladığı kampanyada "başvuru önceliği" avantajını kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş, gece saatlerinden itibaren kamp sandalyeleriyle banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için tarihi bir kampanya başlattı. 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan "kurasız açık satış kampanyası", 15 Haziran 2026 (bugün) itibarıyla resmen başvurulara açıldı.

BANKA ÖNLERİNDE KAMP SANDALYELİ NÖBET

Kampanyanın "başvuru önceliğine göre" (ilk gelen alır) esasıyla yürütüleceğini, yani ilk başvuranın avantajlı olacağını duyan yüzlerce vatandaş, gece saatlerinden itibaren banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda kişi, yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve masalarıyla kaldırımda oturarak sabah mesai saatinin gelmesini bekledi. Banka önlerindeki bu hummalı bekleyiş, projenin gördüğü büyük ilgiyi gözler önüne serdi.

Bakan Kurum

"UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA KURASIZ SATIŞ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun."

Bakan Kurum

İŞTE 3 FARKLI ÖDEME PLANI

Projenin bulunduğu şehre ve konutun büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek fiyatlandırmada, en düşük ev bedeli 2,1 milyon TL, başlangıç taksit tutarı ise aylık 18 bin TL olarak belirlendi. Vatandaşlara bütçelerine göre seçebilecekleri 3 farklı cazip ödeme planı sunuluyor:

  • Peşin Ödeme Avantajı: Evin bedelini tamamen peşin ödeyen vatandaşlara net %25 indirim uygulanacak.
  • %50 Peşinatlı Plan: Konut bedelinin yarısını peşin ödeyenler, %8 indirim hakkıyla birlikte 72 ay vade imkanından yararlanabilecek.
  • Çift Peşinatlı Plan: Peşinatın %25'ini hemen, kalan %25'ini ise bir yıl sonra ödemek isteyenlere 60 aya varan vade seçeneği sunulacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu kampanyayı diğer TOKİ projelerinden ayıran en büyük özellik, herhangi bir gelir sınırı veya projenin yapıldığı şehirde ikamet etme zorunluluğunun bulunmaması. Başvuru yapacak vatandaşlarda aranan şartlar ise oldukça esnek:

  • 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması.
  • Bir hane halkı adına yalnızca tek bir konut başvurusu yapılabilecek.

SON GÜN 17 TEMMUZ: EN GEÇ 48 AYDA TESLİM

Satış süreci Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri tarafından yürütülüyor. Şartları taşıyan vatandaşlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabiliyor.

Açık satış kampanyası 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Yapımı süren projelerin teslimleri ise sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleştirilecek. Projelerle ilgili detaylı fiyat ve teslimat bilgilerine ise resmi olarak "https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/" adresinden ulaşılabiliyor.

Ekonomi, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum 'Bugün başladı' dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu - Son Dakika

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