Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi - Son Dakika
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Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları\'nı yenemedi
15.06.2026 20:59
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Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, ilk maçında son Avrupa Şampiyonu İspanya ile golsüz berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Mercedes - Benz Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

İSPANYA'NIN BASKILARI SONUÇ VERMEDİ

Maçın başından sonuna kadar mücadelenin etkili olan tarafı olan İspanya, Yeşil Burun Adaları kalesine önemli ataklar gerçekleştirdi ancak aradığı golü bulamadı ve maç başladığı gibi bitti.

İLK MAÇLARINDA 1 PUAN

Bu sonuçla birlikte tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan Yeşil Burun Adaları, turnuvaya 1 puanla başladı. Son Avrupa şampiyonu İspanya da turnuvadaki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.

Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI FORMA GİYDİ

Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, 76 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu diğer isim Wagner Pina, maçta süre bulmadı. Başakşehir'den Nuno Da Costa ise 61'de oyuna dahil oldu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Grubun bir sonraki maçında İspanya, Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise Uruguay ile karşı karşıya gelecek. 

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mossi mossi :
    idda oynayanları düşünemiorm 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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