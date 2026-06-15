Barış, İran devlet televizyonun da ilk haberi oldu - Son Dakika
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Barış, İran devlet televizyonun da ilk haberi oldu

15.06.2026 01:42
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Pakistan Başbakanı Şerif'in müjdesi Orta Doğu'da barış müjdesi ve ABD Başkanı Trump'ın onay mesajından sonra, dünya kamuoyunun beklediği son mühür İran devlet televizyonundan geldi. İran devleti, ABD ile barış anlaşmasına varıldığını ve savaşın resmen sona erdiğini ilk kez resmi kanallar vasıtasıyla dünyaya duyurdu. İki gücün de karşılıklı açıklamalarıyla tescillenen bu tarihi uzlaşı, küresel siyasette yeni bir milat olarak kayıtlara geçti.

Küresel siyasette tarihi bir eşik daha aşılırken, tüm gelişmelerin ardından en kritik doğrulama Tahran'dan geldi. İran devlet televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan barış anlaşmasını resmi olarak izleyicilerine aktardı. Bu gelişme, İran İslam Cumhuriyeti'nin bugüne kadar ABD ile yapılan bir barış anlaşmasını ilk kez resmi düzeyde doğrulaması ve ilan etmesi bakımından dünya siyasetinde bir milat olarak kayıtlara geçti. Yapılan resmi açıklamalara göre, her iki tarafın da mutabakatı doğrultusunda bölgedeki savaş resmen sona erdi.

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Tüm dünyada büyük bir yankı uyandıran bu tarihi sürecin fitilini ilk olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tarafların uzlaştığını belirten resmi açıklamasıyla ateşledi. Hemen ardından ABD Başkanı Donald J. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı stratejik açıklamayla anlaşmanın tamamlandığını onaylayarak ablukaların kaldırılması talimatını verdi. Son olarak İran devlet televizyonunun da yayına girerek bu tarihi anlaşmayı resmen izleyicilerine duyurmasıyla birlikte, yüzyılın uzlaşısı her üç kanattan da mühürlenmiş oldu.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: AMERİKA SAVAŞIN BİTMESİNİ KABUL ETTİ

 Devlet televizyonunda gelişmeyi acil koduyla duyuran İranlı kadın spiker, Pakistan Başbakanı'nın açıklamalarına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Amerika, İran İslam Cumhuriyeti ve direniş cephesiyle olan savaşı bitiren mutabakatı imzalamayı kabul etti. Şahbaz Şerif, Amerika'nın İran ve müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşın tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını duyurdu. Pakistan Başbakanı, Amerika'nın İran'a karşı yürüttüğü savaşın sona ermesini öngören anlaşmaya varıldığını bildirdi."

Tahran yönetiminin de bu televizyon yayınıyla sürece resmiyet kazandırması, Orta Doğu'daki dengelerin kalıcı olarak değiştiğinin en net göstergesi oldu.

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Son Dakika İran Barış, İran devlet televizyonun da ilk haberi oldu - Son Dakika

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