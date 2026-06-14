Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

14.06.2026 01:13
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Muğla’da eski eşinin tehdidiyle karşı karşıya kalan bir kadının KADES butonuna basması üzerine olay yerine giden polis memuru, kadının uzman çavuş olan eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan polis hastanede şehit düşerken, eski eşini de vurup ardından intihara kalkışan saldırgan ve kadın ağır yaralandı.

Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu.

POLİSE VE ESKİ EŞİNE ATEŞ AÇTI

Menteşe ilçesine bağlı Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerindeki kadın H.S, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibindeki polis memuru T.B. ile iş yerindeki H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti. Olayda, aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y, eski eşi H.S. ve polis memuru T.B. yaralandı.

Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

ŞEHİT OLDU

Sağlık görevlilerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru T.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ağır yaralanan H.S. ve G.Y'nin tedavisi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

Kaynak: AA/İHA 

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, KADES, Polis, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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