A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor

A Milli Takım\'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
13.06.2026 07:05
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü başladı. ABD'nin performansı futbolseverlerin dikkatini çekerken, gözler grubun ilerleyen maçlarına çevrildi. Karşılaşmayı değerlendiren birçok taraftar, ABD'nin turnuvaya güçlü bir giriş yaptığını belirtirken, A Milli Takım'ın grup maçlarında özellikle bu rakibe karşı çok iyi hazırlanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. ABD'nin ortaya koyduğu futbol, Türk taraftarların da dikkatini çekti.

ABD'DEN FARKLI GALİBİYET

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden ABD, D Grubu'ndaki ilk maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuran ABD, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. ABD'nin gollerini Bobadilla (kendi kalesine), Balogun (2) ve Reyna kaydetti. Paraguay'ın tek golü ise Mauricio'dan geldi.

A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor

DÜNYA KUPASI'NDA YENİ KURAL DEVREYE GİRDİ

Karşılaşmada Dünya Kupası'nın yeni uygulamalarından biri de dikkat çekti. Paraguay'ın kazandığı serbest vuruş öncesinde ABD'li Tim Ream sarı kart görürken, VAR incelemesinin ardından hakem Danny Makkelie kararını değiştirdi. Ream'ın sarı kartı iptal edilirken, kendini yere attığı gerekçesiyle Miguel Almiron sarı kartla cezalandırıldı.

A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor

GÖZLER A MİLLİ TAKIM'IN GRUBUNDA

Bu sonucun ardından ABD, turnuvaya 3 puanla başlarken Paraguay puansız kaldı. ABD bir sonraki maçında Avustralya ile karşılaşacak. Paraguay ise A Milli Takım'ın rakibi olacak.

TARAFTARLARI ENDİŞELENDİREN PERFORMANS

ABD'nin ortaya koyduğu futbol ve aldığı farklı galibiyet, futbolseverlerin dikkatini çekti. Karşılaşmayı değerlendiren birçok taraftar, ABD'nin turnuvaya güçlü bir giriş yaptığını belirtirken, A Milli Takım'ın grup maçlarında özellikle bu rakibe karşı çok iyi hazırlanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Paraguay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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