Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

2013 yılında yollarını ayıran Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, oğulları Kemal'in mezuniyet töreninde yeniden bir araya geldi. Eski eşlerin bu özel günde yan yana olması sosyal medyada da ilgi gördü.

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz ile model ve oyuncu Ahu Yağtu, oğulları Kemal'in mezuniyet sevincini birlikte yaşadı. 2013 yılında boşanan çift, çocuklarının eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri için bir araya geldi.

OĞULLARININ EN ÖZEL GÜNÜNDE YAN YANA GELDİLER

İngiliz Konsolosluğu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılan eski eşler, oğulları Kemal'in heyecanına ortak oldu. Uzun yıllardır dostane ilişkilerini sürdüren ikili, çocuklarının başarısını birlikte kutladı.

Çift basın mensuplarının ilgisini üzerine çekerken, "Duygularınızı öğrenebilir miyiz?" sorusuna Cem Yılmaz, "Yeniden doğmuş gibiyiz. ben ilk defa mezun oluyorum" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Yağtu ise sadece "heyecanlıyız" dedi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Mezuniyet töreninden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun oğulları için bir araya gelmesi, takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı.

DOSTANE İLİŞKİLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

Boşanmalarının ardından ebeveynlik sorumluluklarını ortak bir anlayışla sürdüren Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, oğulları Kemal'in hayatındaki önemli anlarda birlikte yer almaya devam ediyor. Mezuniyet töreni de bu özel günlerden biri olarak kayıtlara geçti.