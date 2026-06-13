Montella'dan Dünya Kupası Öncesi Açıklama

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Uzun zamandır, 24 yıldır beklediğimiz bir maç. Çok heyecanlıyız. İyi bir oyun çıkaracağımızı inanıyoruz. Yaptığımız işten çok gurur duymak ve gururlandırmak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Avusturalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın oynanacağı BC Palace Stadyumu'nda basın toplantısı düzenlendi. Yarınki maç için heyecanlı olduklarını dile getiren Montella, "Uzun zamandır, 24 yıldır beklediğimiz bir maç. Çok heyecanlıyız. İyi bir oyun çıkaracağımızı inanıyoruz. Karşı karşıya kalacağımız zorlukların farkındayız. Bunun tadını çıkarmak istiyoruz. Yaptığımız işten çok gurur duymak ve gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ KOŞULA HAZIRLIKLIYIZ'

Kosova'da olduğu gibi zorlu bir maç beklediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, " Avustralya'ya büyük saygı duyuyorum. Maçlarını izledim. Dünya Kupası'nda oynamaya çok alışkın olduklarını, dengeli bir takım olduklarını, fizikli olduklarını gördük. Biz uzun süredir bu forvetlerle oyunun içindeyiz. Hız, onlar için zorluk çıkarabilir. Ben de zorlu bir maç bekliyorum. Tıpkı Kosova'da olduğu gibi. Her türlü koşula hazırlıklıyız. Daha önce de zorlu maçlarla karşı karşıya kaldık. Çok kısasa kısas olacak. Kim yetenekliyse farkı yaratacak" ifadelerini kullandı.

'İYİ OYUN ÇIKARACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

İyi bir oyun oynayacaklarına inandıklarını belirten İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün futbolcuların takıma katılmasını istedim. Oynadığımız futbolun düzeyini daha da iyileştirmek gerekiyor, bu yarından itibaren başlayacak. İyi oyun çıkaracağımıza inanıyoruz. Biliyoruz ki üstesinden gelmemiz gereken pek çok zorluk var. Bizim de çok dengeli olmamız gerekiyor. Zihinsel olarak da dengeli olmamız, her türlü zorluğa karşı mental olarak da hazırlıklı olmamız gerekiyor."

'DOĞRU HAMLELERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Sakatlıktan çıkan isimlerle ilgili de konuşan Vincenzo Montella, "Her maçta yapmamız gereken özel şeyler var. Ne şekilde oynayacağımıza bağlı olarak ve tabii ki karşı takımın da özelliklere dayalı olarak da hazırlanmamız gerekiyor. Bunu üzerine çalıştık. Her zaman bunu dikkate aldık. Çok sıkı çalıştık. Rakibimizin de sıkı çalıştığını biliyorum. Doğru hamleleri yapmamız gerekiyor. Bütün futbolcular bir takım zorlukları aşarak oynuyorlar. Arda, Hakan ve Kenan, 100 dakikalık maçta ne kadar çok dakika alabilirlerse, umarım yapabilirler ama 100 dakikalık maçı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda birkaç soru işaretim var" dedi.

'İLK MAÇ ÖNEMLİDİR'

Dünya Kupası gibi organizasyonlarda ilk maçların çok önemli olduğuna dikkat çeken Montella, "Bence grup son derece dengeli. 4 takım da gruptan çıkaracaklarına ümit ediyorlar. İyi bir iş yapacağımıza inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maç önemlidir. Çok önemli puanlar alabilirsiniz daha sonraki maçlarda ama ilk maç belirleyeceğini olacağını düşünüyorum. Takımımıza gelecekte çok iyi bir konum kazandıracağını düşünüyorum" diye konuştu.

'SANKİ EVLAT EDİNİLMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Kendisini evindeymiş gibi hissettiğini söyleyen Montella, "Sorumluluk hissediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Sanki evlat edinilmiş gibi hissediyorum. Evimdeymişim gibi hissediyorum. Tutkulu bir şekilde takımıma bağlıyım. Sosyal medyayı iyi şeyler de söyleseler takip etmiyorum. Kötü eleştiriler de alabilirim. Bu işim bir parçası, yapmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

'YETENEK BU MAÇ İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİR'

Avustralya'nın fizik olarak güçlü, zihinsel olarak da dayanıklı olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Yetenek bu maç için belirleyici olabilir. Avustralya çok güçlü, zihinsel olarak çok dayanıklılar. Sabırlı bir şekilde kompakt bir oyun sergileyebiliyorlar. Bizim bu tuzaklara düşmemiz gerekiyor. Çünkü rakibin beslendiği kontrataklar var. Bunları engellememiz gerekiyor. Takım oyunumuzu çok iyi oynamamız lazım."

'BUGÜNE KADAR NASIL GELDİYSEK BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'

Futbolcularına kendi oyunlarını oynamaları ve rahat olmaları gerektiğini aktardığını belirten Vincenzo Montella, "Tutkulu bir takımımız var. Sorumlukları hissediyoruz. Milyonların bizi desteklediğini de biliyoruz. Beklentileri olduğunu da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken her seferinde; kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini, rahat olmaları gerektiğini söyledim. Bugüne kadar nasıl geldiysek bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Türk taraftarların Vancouver'da kendilerini çok iyi karşıladığını söyleyen Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Evde hissettik. Birçok Türk taraftar vardı. Yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Her zaman onları otelde görüyoruz. Vancouver çok güzel bir şehir. Çok güzel karşılaşma yaşadık. İlk kez burada bulunuyorum. Çok güzel bir saha ve stadyum. Çok iyi başlamamız açısından bütün koşullar yerinde. Aceleci olmayacağız. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız."

'KENDİ FUTBOLUMUZU OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK'

Futbolculara kendi futbollarını oynamaları gerektiğini söylediğini aktaran Montella, "Ben de bu tür yorumlar okudum gazetelerde. Doğru şeyler de söylediler. 24 yıldır Dünya Kupası'nda oynamadık, onlar 6 turnuvada bulundular. Çok tecrübeliler ama hepsi de aynı şekilde tecrübeli. Tabii baskı altındayız. Bunu yönetebiliriz. Baskı altında büyük Avrupa maçları oynamış aynı zamanda Türkiye'de de çok ciddi baskı altında oynamış futbolcularımız var. Futbolcularımıza şunu söylüyorum; 24 yıldır katılamamak bizim sorumluluğumuzun dışındaydı, siz 24 yıl sonra katılma başarısı gösterdiğiniz için bununla gurur duymanız gerekiyor. Kendi futbolumuzu oynamamız gerektiğini söyledik" sözlerini sarf etti.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda daha rahat koşullar olduğuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Almanya'da her şey çok kolaydı. Yerimiz çok iyiydi. Otelimiz, her şey bize aitti. Seyahat süreleri de en fazla 2 saat kadardı. Burada durum çok farklı. Buna adapte olmamız gerekiyor. Benim yaşımda insanların bu saatlere alışması kolay değil. Çok büyük ülkeler arasında gidip, geliyoruz. Buna adapte gerekiyor. Değiştirebileceğimiz bir durum değil" ifadelerini kullandı.

'AVUSTRALYA ÇOK HIZLI BİR TAKIM'

Avustralya'nın hızına vurgu yapan Montella, "Avustralya, bütün olarak çok hızlı bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Ön tarafta çok hızlı oyunculara sahip. Oyun kurguları var. Biz çok fırsat vermeden, kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

'SU ARALARI İLAVE BİR ARA GİBİ OLUYOR'

Maçlarda verilen su araları hakkında konuşan Montella, "Bazı maçları seyrettim. En çok ABD – Paraguay maçıyla ilgileniyorum ama şu an buradayım. Su araları ilave bir ara gibi oluyor. Takımla konuşmak için fırsat. Bu araları kullanmak iyi bir fırsat olabilir" sözlerini kullandı.

'TÜRK HALKININ BİZİMLE GURUR DUYMASINI İSTİYORUZ'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz. Güçlü, cesur ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyorum. Çok destekçimiz var. Başarılı olunca taraftarlarımızı çok mutlu edeceğiz. Burada taraftar sayısı daha az olacak. Almanya'da evimizdeki gibi oynuyorduk. Çünkü orada yaşayan çok fazla insanımız vardı. Burada nasıl rakam var bilmiyorum ama eminim ki destekleyecekler. Geldiğimizden beri sürekli bizimle beraberler ve çok güzel destek veriyorlar."