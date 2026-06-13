Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Olympiakos, Panathinaikos'u 89-85 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın ardından yaşanan olay ise maçın önüne geçti.
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu gündeme getirdiği olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Olympiakoslu Tyrique Jones'un Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn'a doğru hamle yaptığı ve çok sert bir yumruk attığı görüldü.
Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede basketbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Birçok basketbolsever ve yorumcu, Jones'un hareketini sert şekilde eleştirirken olayın disiplin boyutunun da gündeme gelebileceği değerlendirildi.
Maçın ardından konuşan Ergin Ataman, Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığını öne sürmüş ve yaşananlara sert tepki göstermişti.
Olayla ilgili organizasyon yetkililerinin ve kulüplerin nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, görüntüler final serisinin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.
Son Dakika › Spor › İşte Ergin Ataman'a ağzını bozduran kavganın görüntüleri - Son Dakika
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