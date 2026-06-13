İşte Ergin Ataman'a ağzını bozduran kavganın görüntüleri - Son Dakika
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İşte Ergin Ataman'a ağzını bozduran kavganın görüntüleri

13.06.2026 23:04
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Olympiakos'un şampiyonluğuyla sona eren final serisinin ardından yaşanan gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı. Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a attığı sert yumruk basketbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Olympiakos, Panathinaikos'u 89-85 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın ardından yaşanan olay ise maçın önüne geçti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu gündeme getirdiği olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Olympiakoslu Tyrique Jones'un Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn'a doğru hamle yaptığı ve çok sert bir yumruk attığı görüldü.

BASKETBOL DÜNYASINDA BÜYÜK TEPKİ

Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede basketbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Birçok basketbolsever ve yorumcu, Jones'un hareketini sert şekilde eleştirirken olayın disiplin boyutunun da gündeme gelebileceği değerlendirildi.

ERGİN ATAMAN KÜFÜR ETMİŞTİ

Maçın ardından konuşan Ergin Ataman, Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığını öne sürmüş ve yaşananlara sert tepki göstermişti. 

GÖZLER RESMİ KARARLARDA

Olayla ilgili organizasyon yetkililerinin ve kulüplerin nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, görüntüler final serisinin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

Ergin Ataman, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Ergin Ataman'a ağzını bozduran kavganın görüntüleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte Ergin Ataman'a ağzını bozduran kavganın görüntüleri - Son Dakika
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