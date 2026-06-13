Brezilya'da yaşanan bungee jumping kazası ülke gündemine oturdu. Adrenalin sporu yapmak için platforma çıkan bir kadın, atlayış sırasında güvenlik sistemindeki hata nedeniyle metrelerce yükseklikten yere düştü.
İlk belirlemelere göre kadının güvenlik ipinin atlayış öncesinde bağlanmadığı öne sürüldü. Atlayışın ardından boşluğa düşen kadın ağır şekilde yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan trajedi bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
Son Dakika › Spor › Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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